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Suudi Arabistan güçlerine saldırı düzenlendi!

Yemen'in Aden kentinde, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu güçlerine saldırı düzenlendi. Saldırıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken çok sayıda ölü ve yaralı olduğu tahmin ediliyor.

03 Haziran 2019 Pazartesi 15:07
Suudi Arabistan güçlerine saldırı düzenlendi!

Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu güçlerine yönelik drone saldırısı düzenledi.

Ülkenin güneyindeki liman kenti Aden'de, Arap koalisyonunun bir askeri geçit törenini hedef alan saldırıda ölü ve yaralı sayısına dair herhangi bir bilgi açıklanmadı.

Suudi Arabistan merkezli kaynaklar, saldırıyı gerçekleştiren insansız hava aracının vurularak düşürüldüğünü öne sürdü.

Saldırıya dair resmi kaynaklardan bir açıklama yapılmadı.

Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular

İran destekli Husiler Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da insansız hava aracı saldırılarına sıklıkla başvuruyor.

Husiler enerji hatları, hava alanları ve askeri geçit törenleri gibi hedeflere saldırılar düzenliyor.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 15:07
  1. Suudi Arabistan

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