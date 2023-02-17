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Kültür - Sanat Suudi Arabistan ekibinden beklenmedik, tarihi yazacak keşif! Bakın: İslamiyet yıllarına ait bronz "boğa başı" bulundu
Kültür - Sanat

Suudi Arabistan ekibinden beklenmedik, tarihi yazacak keşif! Bakın: İslamiyet yıllarına ait bronz "boğa başı" bulundu

Suudi Arabistan Tarihi Eserler Kurumu, El-Uhdud bölgesindeki kazılarda ayrıca İslamiyet öncesi dönemlere ait yazıtlar ile üç yüzük bulunduğunu açıkladı. Bu olayın tarihi yeniden yazdıracak keşif olduğu iddia ediliyor. Suudi Arabistan Tarihi Eserler Kurumu, ülkenin güneyindeki Necran vilayetinin El-Uhdud bölgesinde yapılan kazılarda ayrıca...

Yeniakit Publisher
2023-02-17 15:16:00 - 2023-02-17 15:26:47
Suudi Arabistan ekibinden beklenmedik, tarihi yazacak keşif! Bakın: İslamiyet yıllarına ait bronz "boğa başı" bulundu

Suudi Arabistan Tarihi Eserler Kurumu, ülkenin güneyindeki Necran vilayetinin El-Uhdud bölgesinde yapılan kazılarda İslamiyet öncesi dönemlere ait yazıtlar, üç yüzük ve bronz bir boğa başı buldu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberinde, 1400 yıldan daha uzun bir süre öncesine ait olan boğa başında oksitlenmeler bulunduğu ve restorasyon çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Haberde, "İslamiyet öncesi Arap Yarımadası krallıklarında güç ve doğurganlığın sembolü olan boğa başının yaygın olduğu bilinmektedir. Maîn, Sebe ve Kataban krallıklarındaki en önemli semboldü." ifadelerine yer verildi.

Yapılan kazılarda bulunan yazıtların anı niteliğinde olduğu aktarılan haberde, yazıtlardan en önemlisinin El-Uhdud bölgesinde yaşayan Vahab İyl bin Muekkin adlı birisine ait granit taşına yazılmış "Evine, belki de sarayına su taşımaya çalıştı" ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

Üstünde kelebek şeklinde süslemeler bulunan üç altın yüzüğün de bulunduğu kaydedilen haberde, kurumun ayrıca farklı boyutlarda toprak testilere de ulaşıldığı ifade edildi.

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