Suudi Arabistan dünyanın takip ettiği Davos'ta duyurdu: Türkiye'de fırsat kolluyoruz

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Al-Jadaan, Türkiye, Pakistan ve Mısır gibi ülkeleri ‘desteklemeye’ devam edeceklerini söyledi.

Bloomberg’in aktardığına göre, Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) gerçekleştiği Davos'ta konuşan Jadaan, "İster ABD Doları, ister Euro, ister Suudi Riyal'i olsun, ticaret anlaşmalarımızı tartışmakla ilgili bir sorun yok" ifadelerini kullandı. Bakan, "Küresel çapta ticareti geliştirmeye yardımcı olacak herhangi bir tartışmayı dışladığımızı düşünmüyorum" diye konuştu.

Çin ile ilişkilere değinen Suudi Bakan, Çin ile "stratejik" ilişkilerinden memnun olduklarını, kendileriyle çalışmak isteyen Avrupa ülkelerinin yanı sıra dünya üzerinde her ülkeyle benzer bir ilişki kurmak istediklerini sözlerine ekledi.

Jadaan,Türkiye, Pakistan, Mısır gibi ülkeleri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Jadaan,"Bu ülkelere ciddi yatırımlar yapıyoruz ve yatırımlara devam etmek için fırsat kolluyoruz" diyerek "İstikrar getirmek çok önemli" şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı, 22 Kasım’da Türkiye Merkez Bankası’na 5 milyar dolar yatırmak için görüşmelerde sona yaklaştıklarını açıklamıştı. Açıklamadan birkaç gün sonra Körfez ülkesinin Ticaret Bakanı, Türkiye'ye gelmişti.