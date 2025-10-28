Suudi Arabistan, Dünya Kupası heyecanını başka bir seviyeye çıkarıyor! 350 metre yüksekte maç oynanacak

2034 yılında ilk kez Dünya Kupası’nı düzenlemeye hazırlanan Suudi Arabistan, birbirinden farklı ve çok özel stadyumlarla futbolseverlerin gözdesi olmaya hazırlanıyor.

Ülke genelinde birçok yeni stadyum yapımı için hazırlıklarını sürdüren Suudi Arabistan çok konuşulacak bir projeyi de açıkladı.

2032’DE TAMAMLANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Suudi Arabistan Krallığının sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre dünyanın ilk “gökyüzü stadyumu” olacak NEOM Sky Stadium projesi hayat geçiyor.

Tamamlandığında 46 bin seyirci kapasitesine sahip olacak stadyumun, güneş ve rüzgâr enerjisiyle çalışması planlanıyor. İnşaatın 2027 yılında başlaması ve 2032’de tamamlanması öngörülüyor.

Dev proje, Suudi Arabistan’ın tek başına yaptığı ve FIFA tarafından resmen kabul edilen 2034 Dünya Kupası ev sahipliğiyle eş zamanlı olarak ilerleyecek.

350 metre yükseğe inşa edilecek stadyum tamamlandığında futbolcular ve seyirci üzerinde nasıl bir etki yapacağı ise şimdiden merak edilmeye başlandı.

15 YENİ STADYUM YAPILACAK

Daha önce Suudi Arabistan’ın FIFA Dünya Kupası 2034 adaylığı kapsamında 15 yeni stadyumun inşa edeceği belirtilmişti. Projelerin merkezinde ise Riyad’daki Kral Selman Uluslararası Stadyumunun yer alması bekleniyor. Bu stadyumun 92 bin 760 kişi kapasitesiyle 2029’da tamamlanması hedefleniyor.

Öte yandan 2024 Dünya Kupası’nın hangi tarihlerde düzenleneceği ise henüz netleşmedi. Suudi Arabistan, Orta Doğu coğrafyasında yer aldığı için turnuvanın yaz mevsiminde düzenlemesi beklenmiyor. Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası da 20 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenmişti.