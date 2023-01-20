Suudi Arabistan çölleri yeşeriyor!
Suudi Arabistan'da etkili yağışlar yerini yeşile bıraktı. Bölgeden gelen yeni görüntülerde dağların daha da yeşerdiği görüldü.
Suudi Arabistan'da günlerce devam eden sağanak yağış sona erdi. Etkili yağışla birlikte selin izlerinin kaybolduğu Mekke yeşile boyandı.
Mekke'deki ovalar ile dağların yeşillik içinde kaldığı görüntüler kayıt altına alındı. Görüntülerde develerin yeşillikte otlandığı anlar yer aldı.
Bol yağışla birlikte yaşanan yeşillenme uydu görüntülerine de yansıdı.