Suudi Arabistan çıkarması! Türkiye ile satın alımlar! Seçim sonucunda: yumuşak şeker alımına ilişkin anlaşma kapısı
Dünyada birçok ülke satın almak için kapımızı çalıyor! Şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye Suudi Arabistan’dan talep ilanı aldı!
Türkiye’nin son zamanlarda Suudi Arabistan’a yaptığı ihracat performansı dikkat çekerken, bugün bu ülkeden Türkiye’ye bir ithalat talebi daha geldi.
Şirketlerin global ölçekte ticaret yapmaları için Türkiye'den satın almak için her gün pek çok ithalatçı firma sayısız alım ilan yazıyor. Bugün ise, Türkiye ile arasında son 2 senede olumlu ekonomik, ticari ve siyasi görüşmeler yapılan Suudi Arabistan’dan şekerleme üreticilerine bir fırsat kapısı aralandı.
Bu kapsamda Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren ithalatçı bir firma yayınladığı ilanla Türk üreticilerden yumuşak şeker satın alacağını belirtti.
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