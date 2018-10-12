Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna akşam saatlerinde konsolosluk aracı ve lüks bir araç girdi. Konsolosluğa giren araç kısa bir süre kaldıktan sonra buradan ayrıldı.