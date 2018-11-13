Suudi Arabistan Başkonsolosluğu, başka mekana taşınıyor
Suudi Arabistan'ın, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle birlikte gündeme gelen Başkonsolosluğunu, başka bir mekana taşıyacağı iddia edildi.13 Kasım 2018 Salı 15:50
Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunu başka bir mekana taşınmak istediği yönünde bir niyet olduğu, Dışişleri kaynakları tarafından açıklandı.
İHA'nın haberine göre, Dışişleri kaynakları Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunun taşınması yönünde bakanlığa bir talepte bulunulmadığını da ifade etti.
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