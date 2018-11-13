Suudi Arabistan Başkonsolosluğu, başka mekana taşınıyor

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunu başka bir mekana taşınmak istediği yönünde bir niyet olduğu, Dışişleri kaynakları tarafından açıklandı.

İHA'nın haberine göre, Dışişleri kaynakları Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunun taşınması yönünde bakanlığa bir talepte bulunulmadığını da ifade etti.