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Suudi Arabistan açıkladı: Büyük miktarda bulduk

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid Abdulaziz el-Falih, Kızıldeniz'de büyük miktarda doğal gaz bulduklarını açıkladı.

08 Mart 2019 Cuma 06:36
Suudi Arabistan açıkladı: Büyük miktarda bulduk

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da açıklamalarına yer verilen Falih, Kızıldeniz'de büyük miktarda doğal gaz bulduklarını belirterek, milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun bu kapsamda çalışmalarına iki yıl içinde hız vereceğini  fade etti.

Projenin yatırım fizibilite çalışmasının yapıldığını aktaran Suudi Arabistanlı Bakan Falih, bulunan doğal gazın miktarına ilişkin ise bilgi vermedi.
 
Falih, Kızıldeniz'deki petrol miktarının az ve üretim açısından maliyetli olduğunu ifade ederek, Aramco'nun kara kıtaya giriş olması açısından Güney Afrika'da yatırım yapmayı hedeflediğini belirtti.
 
ABD Enerji Bilgi Yönetimi Kurumu (EIA) verilerine göre, Suudi Arabistan'ın doğal gaz rezervleri 2017 yılında 303 trilyon metreküpe ulaşmış, dünyadaki sıralamada Rusya, İran ve Katar'dan sonra dördüncü sırada yerini almıştı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 06:59
  1. Doğal gaz
  2. kızıldeniz
  3. Halid Abdulaziz el-Falih
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