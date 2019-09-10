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Suuçtu’yu çöplüğe döndürdüler

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinin en önemli tabiî güzelliklerinden biri olan Suuçtu Şelalesi ve Tabiat parkı, duyarsız vatandaşlarca atılan çöplerle katlediliyor.

10 Eylül 2019 Salı 16:47
Suuçtu’yu çöplüğe döndürdüler

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinin en önemli tabiî güzelliklerinden biri olan Suuçtu Şelalesi ve Tabiat parkı, duyarsız vatandaşlarca atılan çöplerle katlediliyor.


İlçe merkezine 18 kilometre mesafede bulunan ve yıl içerisinde binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Suçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı âdetâ çöplüğe döndü. 38 metre yükseklikten dökülen şelalesi ile sadece ilçenin değil, Bursa’nın ve Marmara bölgesinin de göz bebeği olan doğa parkı, çevreye atılan içki şişeleri, naylon poşetler, plastik şişe ve atıkların yanı sıra yiyecek artıkları ve teneke kutularla kirletiliyor. Doğal park alanı içerisinde çok sayıda çöp konteynırı olmasına rağmen, bazı vatandaşlar atıklarını çevreye bırakınca ortaya istenmeyen manzaralar çıkıyor.


Bölgeyi gezip görmeye giden ve bu doğal güzellikten faydalanmak isteyenler karşılaştıkları çöp öbekleri karşısında şaşkına döndü. Belediye personelinin alanda yaptığı temizlik çalışmalarına duyarlı vatandaşlar da zaman zaman destek veriyor. Çöpleri toplayan personel ve bazı vatandaşlar, yaşanan büyük ayıp ile ilgili olarak yaptıkları açıklamada, “Bu tür tabiî güzellikleri gelecek nesillerimiz için korumamız lâzım. Doğayı ve kendilerini düşünmüyorlarsa bari çocuklarını düşünsünler. Çöpleri bir poşete koyup çöp konteynırlarına atmak ne kadar zor olabilir” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 16:47
  1. doğa

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