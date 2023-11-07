Sütü sakın ama sakın kaynatmayın! Meğer senelerdir sağlığımızla oynuyormuşuz

Süt; sağlığımız için en faydalı içeceklerden biridir. Süt; kan basıncını dengeleyerek kalp sağlığını koruma altına alır. Bu nedenle kalp krizi ve felç riskini en aza indirir. Ayrıca süt, diş ve kemik sağlığını koruyan kalsiyum açısından zengindir.

Hafızayı güçlendiren ve odaklanma sorununu çözen süt ayrıca uykusuzluk çekenler için kolay uyumayı sağlıyor. Sütü genellikle kaynatarak tüketiriz. Ancak sütü kaynatırken gözden kaçırdığımız bir nokta ne yazık ki sağlığımız için önemli bir risk oluşturuyor.

İşte sütü kaynatırken dikkat etmeniz gereken o nokta…

Süt, içerdiği vitamin ve mineraller açısından besin değeri yüksek olan içeceklerden biridir. Sütün sağlığımız olan faydaları tartışılmaz derecede önemlidir. Ancak sütü kaynatmak, sandığınızdan daha tehlikeli sonuçları beraberinde getirir.

Uzm. Dr. Ahmet Özkul, sütü kaynatarak besin değerinin düştüğünü belirtti. Sütün önemli besin değerlerini kaybetmemesi açısından kaynatılarak değil ısıtılarak tüketilmesi gerekir. Bu nedenle sütü mutlaka ya soğuk bir şekilde ya da ılık olarak tüketmeniz gerekir.

Sütü 10-15 dakika kadar kaynatmak tüm vitaminlerini ve minerallerini öldürür. Bu nedenle hazır aldığınız pastörize sütleri 2-3 dakika kaynatmak yeterli olacaktır. Çiğ sütleri ise 10 dakika kaynattıktan sonra tüketmenizde bir sakınca yoktur.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: medyatava.com