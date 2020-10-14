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Spor Sutopunda Büyük Erkekler Federasyon Kupası maçları, İstanbul'da yapılacak
Spor

Sutopunda Büyük Erkekler Federasyon Kupası maçları, İstanbul'da yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-14 11:03:35 -
Sutopunda Büyük Erkekler Federasyon Kupası maçları, İstanbul'da yapılacak

ANKARA (AA) - Sutopunda Büyük Erkekler Federasyon Kupası maçları, 16 Ekim'de İstanbul'da başlayacak.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamada, 22 Kasım'a kadar sürecek organizasyona ENKA, Galatasaray, Heybeliada, Kınalıada ve Adalar Su Sporları Kulübü'nün (ASSK) katılacağı belirtildi.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak kupada, maçların berabere bitmesi durumunda galibi penaltı atışlarının belirleyeceği aktarıldı.

İlk iki sıradaki takımın final oynayacağı Büyük Erkekler Federasyon Kupası'nın maç programı şöyle:

16 Ekim Cuma:

20.00 ENKA-Galatasaray (Kalamış Havuzu)

17 Ekim Cumartesi:

17.00 Heybeliada-Kınalıada (Kalamış Havuzu)

18 Ekim Pazar:

15.00 Heybeliada-Galatasaray (Kalamış Havuzu)

18.00 ENKA-ASSK (Kalamış Havuzu)

31 Ekim Cumartesi:

17.00 ASSK-Kınalıada (ENKA Havuzu)

20.00 Heybeliada-ENKA (ENKA Havuzu)

1 Kasım Pazar:

17.00 Heybeliada-ASSK (ENKA Havuzu)

20.00 Kınalıada-Galatasaray (ENKA Havuzu)

21 Kasım Cumartesi:

ASSK-Galatasaray (İstanbul Büyükşehir Belediyespor Havuzu)

ENKA-Kınalıada (İstanbul Büyükşehir Belediyespor Havuzu)

22 Kasım Pazar:

Üçüncülük ve final maçı (İstanbul Büyükşehir Belediyespor Havuzu)

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