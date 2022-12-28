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Gıda Süt üreticilerine müjde geldi!
Gıda

Süt üreticilerine müjde geldi!

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) Başkanı Ergin Durgun, süt üreticilerinin aidatlarına yönelik konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 19:46:00 -
Süt üreticilerine müjde geldi!

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) Başkanı Ergin Durgun, geçmiş yıllarda 40 litre süt bedeli olan aidatı 20 litre süt bedeline düşüreceklerini belirtti.

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) Başkanı Ergin Durgun, üyelerine yeni yıl için müjdeler verdi. Birlik Başkanı Durgun, “Geçmiş yıllarda 40 litre süt bedeli olan aidatı 20 litre süt bedeline düşüreceğiz. Amacımız üyelerinden para kazanan bir kurum olmak değil aksine üyelerine para kazandıran bir Birlik olmak benim yönetim prensibim anlayışım bu şekilde” diye açıklamada bulundu.

Birliğin Tekirdağ - Malkara karayolu üzerinde bulunan Yenice mahallesindeki çiftliğin düve merkezi olarak yeni yılda faaliyete geçecek olmasıyla ilgili açıklamada bulunan Durgun, “Bu güne kadar çiftliğin 7 yıldan beri kredi borcunu ödedik. Çok şükür bu yıl eylül ayında son taksitini de ödeyerek çiftliğin kredi borcunu bitirdik. Şimdi sıra çiftliği faaliyete geçirmeye geldi. Üyelerimize duyuru yaptık. Birliğe düve satmak isteyenlerden yaklaşık ilk etapta 50 baş alım yapacağız. Düve merkezinde bu hayvanların bakımı, aşıları, kontrolleri yapılacak ve gebeleştirilip yine ihtiyacı olan yetiştiricilere satışı yapılacak. Daha sonraki aşamalarda üyelerimizin elinde bulunan satılık gebe düveleri de alarak tek bir merkezden Birliğimizin düve merkezinden pazarlamayı planlamaktayız. Böylece üyelerimizin hayvanlarının değeri fiyattan satılmasını sağlamayı hedeflemekteyiz” dedi.

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