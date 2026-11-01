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Yerel Süt toplama kamyoneti ile kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı
Yerel

Süt toplama kamyoneti ile kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Süt toplama kamyoneti ile kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde süt toplama kamyoneti ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Altıntaş-Pınarcık yolunda seyreden Ü.Ç. yönetimindeki süt toplama kamyoneti, karşı yönden gelen Ali Osman Yılmaz (65) idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Ü.Ç. ve Ali Osman Yılmaz ile hafif ticari araçta bulunan E.Y. (37) ve O.Y. (20) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ali Osman Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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