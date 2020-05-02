Süt sektörü, KDV’nin düşürülmesini istiyor
Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, sektör olarak ramazan ayı başında beklenen talep artışını yaşamadıklarını belirterek, “Bu dönemde tüketimin korunması ve desteklenmesi adına özellikle süt ve süt ürünlerinde KDV’nin düşürülmesi önemli olabilir. Belirli bir dönemlik de olsa KDV sıfırlanabilir” dedi.
Tezel, ramazan ayıyla birlikte tüketiminde artış beklenen süt ve süt ürünlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Ramazan ayının yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınının etkisi altında başladığını ifade eden Tezel, “Bizim sektörde ‘Ramazan bereketiyle gelir’ denir ancak salgının etkisiyle sektörde belirsizlikler oldu. Bu belirsizlikleri aşmak için süt sanayicisi olarak ‘Hiçbir kaliteli süt yerde kalmayacak ve süt fiyatını geriye çekmeyeceğiz’ teminatını verdik. Sanayiciler olarak sütümüzü almaya ve ödememizi yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.