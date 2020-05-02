Süt sektörü, KDV’nin düşürülmesini istiyor

Tezel, ramazan ayıyla birlikte tüketiminde artış beklenen süt ve süt ürünlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Ramazan ayının yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınının etkisi altında başladığını ifade eden Tezel, “Bizim sektörde ‘Ramazan bereketiyle gelir’ denir ancak salgının etkisiyle sektörde belirsizlikler oldu. Bu belirsizlikleri aşmak için süt sanayicisi olarak ‘Hiçbir kaliteli süt yerde kalmayacak ve süt fiyatını geriye çekmeyeceğiz’ teminatını verdik. Sanayiciler olarak sütümüzü almaya ve ödememizi yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.