Süt parası nasıl alınır nereye başvurulur?

Süt yardım parası nasıl alınır, nereye başvurulur? sorusu çocuklarını yeni kucağına almış anne ve babaların merak ettiği sorular arasında. Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak devlet tarafından doğum yapmış anneye ve evladını kucağına alan babaya süt yardım parası yapmakta. Süt parasını almaya hak kazanan ailelerin merak ettiği soruların başında süt yardım parası nasıl alınır? 2019 yılında süt parası nasıl alınır? İşte süt yardımı ile ilgili merak edilen ayrıntılar...

Süt parası alma şartları neler?

Süt parası nasıl alınır sorgulama yap. Bir kişinin süt parası için yapılan ödemeyi alabilmesi için bazı şartlara uygunluk sağlaması gerekmektedir. Süt parasını hak edişinin çalışan anne için ya da çalışan baba tarafından çalışmayan anne için verilebilmesi için farklı şartlar bulunmaktadır.

Çalışan annelerin süt parası alabilmesi için şartlar;

Doğum olayının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Bebeğin sağ olması gerekmektedir.

Doğum tarihinden öncesini kapsayan bir yıl içerisinde annenin adına en az 120 gün prim ödemesi yapılmış olması gerekmektedir.

Çalışan annelerde eşinin çalışıp çalışmaması durumu şart olarak aranmamaktadır.

SSK kapsamında çalışıyor ya da çalışmış olması gerekmektedir.

Süt parası ile Doğum Yardımı ve SSK Doğum Parası birbirinden farklı ödemelerdir.

Süt yardımı (emzirme ödeneği) Sosyal Güvenlik Kurumunun (SSK'nın yani) yine SSK'ya tabi çalışanlara sunduğu emzirme ödeneğidir.

SSK Doğum Parası İş Göremezlik Ödemesi : Bu ödeme ise sadece SSK'lı çalışan kadınlara doğumdan dolayı işe gitmediği dönemler için yapılan iş göremezlik ödemesidir. Alt başlıkta açıklama yapılacaktır.

Doğum yardımı ise Aile Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütün annelere vermiş olduğu bir sosyal yardımdır. Alt başlıklarda açıklanacaktır.

Çalışan babalar için süt parası şartları

Babanın SSK kapsamında çalışıyor olması gerekmektedir.

Eşinin doğum yapmış olması ve bebeğinin sağ olması gerekmektedir.

Doğum öncesini kapsayan bir yıl içerisinde babanın adına en az 120 gün prim yatırılmış olmalıdır.

Çalışan babanın eşinin çalışmıyor olması gerekmektedir.

Memurlar : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar Emekli Sandığına tabidir. Bu ödemeyi kesinlikle alamaz.

4B'li ve 45A'li ve 4D'li Çalışanlar : Bu çalışanlar SSK'ya tabidir. Alabilir.

Süt parası ne kadar 2019?

2019 yılı itibari ile 180 TL’dir. Sadece 1 ay (tek sefere mahsus ödenir. Süt parasını almaya hak kazandığınız andan itibaren 5 yıl içinde bu parayı bankalardan alabilmeniz mümkündür. Süt parası nasıl alınır, sorgulama nasıl yapılır? Süt parası e devlet üzerinden sorgulama yaparak öğrenilebilmekte.