0553 313 94 23

Süt parası nasıl alınır nereye başvurulur?

Süt yardım parası nasıl alınır, nereye başvurulur? sorusu çocuklarını yeni kucağına almış anne ve babaların merak ettiği sorular arasında. Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak devlet tarafından doğum yapmış anneye ve evladını kucağına alan babaya süt yardım parası yapmakta. Süt parasını almaya hak kazanan ailelerin merak ettiği soruların başında süt yardım parası nasıl alınır? 2019 yılında süt parası nasıl alınır? İşte süt yardımı ile ilgili merak edilen ayrıntılar...

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:19
Süt parası nasıl alınır nereye başvurulur?

Süt yardım parası nasıl alınır, nereye başvurulur? sorusu çocuklarını yeni kucağına almış anne ve babaların merak ettiği sorular arasında. Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak devlet tarafından doğum yapmış anneye ve evladını kucağına alan babaya süt yardım parası yapmakta. Süt parasını almaya hak kazanan ailelerin merak ettiği soruların başında süt yardım parası nasıl alınır? 2019 yılında süt parası nasıl alınır? İşte süt yardımı ile ilgili merak edilen ayrıntılar...

Süt parası alma şartları neler?

Süt parası nasıl alınır sorgulama yap. Bir kişinin süt parası için yapılan ödemeyi alabilmesi için bazı şartlara uygunluk sağlaması gerekmektedir. Süt parasını hak edişinin çalışan anne için ya da çalışan baba tarafından çalışmayan anne için verilebilmesi için farklı şartlar bulunmaktadır. 

Çalışan annelerin süt parası alabilmesi için şartlar;

Doğum olayının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Bebeğin sağ olması gerekmektedir.

Doğum tarihinden öncesini kapsayan bir yıl içerisinde annenin adına en az 120 gün prim ödemesi yapılmış olması gerekmektedir.

Çalışan annelerde eşinin çalışıp çalışmaması durumu şart olarak aranmamaktadır.

SSK kapsamında çalışıyor ya da çalışmış olması gerekmektedir.

Süt parası ile Doğum Yardımı ve SSK Doğum Parası birbirinden farklı ödemelerdir.

Süt yardımı (emzirme ödeneği) Sosyal Güvenlik Kurumunun (SSK'nın yani) yine SSK'ya tabi çalışanlara sunduğu emzirme ödeneğidir. 

SSK Doğum Parası İş Göremezlik Ödemesi : Bu ödeme ise sadece SSK'lı çalışan kadınlara doğumdan dolayı işe gitmediği dönemler için yapılan iş göremezlik ödemesidir. Alt başlıkta açıklama yapılacaktır. 

Doğum yardımı ise Aile Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütün annelere vermiş olduğu bir sosyal yardımdır. Alt başlıklarda açıklanacaktır. 

Çalışan babalar için süt parası şartları

Babanın SSK kapsamında çalışıyor olması gerekmektedir.

Eşinin doğum yapmış olması ve bebeğinin sağ olması gerekmektedir.

Doğum öncesini kapsayan bir yıl içerisinde babanın adına en az 120 gün prim yatırılmış olmalıdır.

Çalışan babanın eşinin çalışmıyor olması gerekmektedir.

Memurlar :  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar Emekli Sandığına tabidir. Bu ödemeyi kesinlikle alamaz. 

4B'li ve 45A'li  ve 4D'li Çalışanlar : Bu çalışanlar SSK'ya tabidir. Alabilir. 

Süt parası ne kadar 2019?

2019 yılı itibari ile 180 TL’dir. Sadece 1 ay (tek sefere mahsus ödenir. Süt parasını almaya hak kazandığınız andan itibaren 5 yıl içinde bu parayı bankalardan alabilmeniz mümkündür. Süt parası nasıl alınır, sorgulama nasıl yapılır? Süt parası e devlet üzerinden sorgulama yaparak öğrenilebilmekte.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 11:19
  1. Süt parası nasıl alınır nereye başvurulur?
  2. süt parası sorgulama 2019
  3. süt parası başvurusu nereye yapılır
  4. doğum parası nasıl alınır
  5. süt parası ne kadar 2019
  6. süt parasi ne zaman yatar
  7. süt parası ne kadardır
  8. süt parası nasıl alınır telefon
  9. süt parası başvuru formu
  10. süt parası sorgulama numarası
  11. Süt parası nasıl alınır sorgulam
  12. Süt parası nasıl alınır sorgulam 2019
  13. Süt parası nasıl alınır sorgulama yap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    260 yıllık "Tarihi Kadınlar Pazarı" tarih olmaya doğru hızla ilerliyor
    1. 260 yıllık "Tarihi Kadınlar Pazarı"..
    2. İran Cumhurbaşkanı Ruhani Çankaya..
    3. Diyarbakır’da aileye tehditler..
    4. İran'dan Trump Ruhani görüşmesi..
    5. Pazarlarda salçalık biber hareketliliği
    6. Denize atık boşaltan firmaya 18 bin..
    7. Gençler şehre ‘renk’ kattı
    8. Kan donduran cinayet! Sevgilisine..
    9. Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube..
    10. Ahilik Kültürü Haftası
    11. Bakan Dönmez: “TPAO günlük 50 bin..
    12. Ara tatil ikiye bölündü! Turizmcilerin..
    13. Kent Konseyi seçimlerini Temel kazandı
    14. Okul geçitleri yenileniyor
    15. Altay’da Putsila göz dolduruyor
    16. Hayali olan uçan arabayı 15 bin liraya..
    17. Adana’da gençlerin dini sorunları ve..
    18. Datça’da 99 göçmen yakalandı
    19. DGS AÖF kayıtları başladı mı? AÖF DGS..
    20. Balkanlarda Osmangazi fırtınası esti
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Para para para…
    Para para para…
    Menzil cemaatinden açıklama: Biz provokasyonlara gelmeyeceğiz, milletimiz için çalışıyoruz
    Menzil cemaatinden açıklama: Biz provokasyonlara gelmeyeceğiz, milletimiz için çalışıyoruz
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Darbeci Hafter ve BAE’ye ağır darbe!
    Darbeci Hafter ve BAE’ye ağır darbe!