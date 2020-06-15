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Yerel

Süt kazanına düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da korkunç bir olay meydana geldi. Kentte, süt kaynatılan kazana düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 16:32:00 -
Süt kazanına düşen çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesinde meydana geldi. Bir evin bahçesinde oyun oynayan İrem Su Karataş (3),iddiaya göre dengesini kaybederek süt kaynatılan kazana düştü.

İHA'nın haberine göre, çığlıklarını duyan yakınları tarafından kazandan çıkarılan çocuk, otomobille Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çocuğun cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından defedilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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