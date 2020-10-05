  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Süt ineklerine 5 yıldızlı otel konforunda bakım
Aktüel

Süt ineklerine 5 yıldızlı otel konforunda bakım

Adana'da bir süt üretim çiftliğinde inekler, daha verimli ve sağlıklı olabilmeleri için duşlama ve klima sistemiyle serinletiliyor, pedikür yapılıyor, yeni doğan buzağılar tek kişilik odalarda biberonla besleniyor - İneklerin boynundaki tasma ve kulaklarındaki çipli küpelerle hareket sıklığı, nabzı, günlük süt verimi, üretilen sütte bakteri olup olmadığı bilgisayar ortamında takip ediliyor - İşletme sahibi Mutlu Doğru: - "Çiftlikte 760 baş sağılan inek var ve bunların her birinden günde 36 litre süt alıyoruz. Bu oran yaz, kış değişmiyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-05 11:12:17 -
Süt ineklerine 5 yıldızlı otel konforunda bakım

ADANA (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Adana'da faaliyet gösteren süt üretim çiftliğinde, ineklerin daha verimli ve sağlıklı olabilmeleri için adeta 5 yıldızlı otel konforunda bakımları yapılıyor.

Duşlama ve klima sistemiyle serinletilen ineklere pedikür yapılıyor, buzağılar ise tek kişilik odalarda özel hazırlanmış mamalarla biberonla besleniyor.

İneklerin boynundaki tasma ve kulaklarındaki çipli küpelerle hareket sıklığı, nabzı, günlük süt üretimi, üretilen sütte bakteri olup olmadığı bilgisayar ortamında takip edilebiliyor.

İşletme sahibi Mutlu Doğru, AA muhabirine, tesisi 2011 yılında 195 dişi düveyle 40 bin metrekare alan üzerine kurduklarını söyledi.

Çiftlikte hayvanların sıcaktan etkilenmemesi ve hava akımının daha rahat olabilmesi için Türkiye'nin en yüksek çatılı ahırını inşa ettiklerini belirten Doğru, burada ineklerin fanlama ve duşlama sistemiyle serinletilmeye çalışıldığını anlattı.

- Hayvanlar bilgisayar ortamında izleniyor

Çiftlikteki tüm hayvanların elektronik tasma ve çipli küpelerle bilgisayar ortamında takibinin yapıldığını dile getiren Doğru, şöyle devam etti:

"Tasma ve çiplerle hayvanların kızışıp kızışmadığı, sağlık durumları, günlük hareket oranları, ürettikleri süt miktarı, sütlerinde bakteri ya da hastalık olup olmadığı gibi bilgiler anlık bilgisayar ortamına aktarılıyor. Bu bilgilerle günlük raporlar hazırlıyoruz. Ayrıca hayvanlarımıza her 6 ayda bir pedikür yapıyoruz. Bu sayede ayak sağlıkları korunmuş oluyor. Doğum yapan ineklerimiz için 'lohusa' bölümümüz var. Bu stresli dönemi rahat atlatabilmeleri için bu bölüme alıyoruz ve sürekli kontrol altında tutuyoruz. Şu an çiftlikte 760 baş sağılan inek var ve bunların her birinden günde 36 litre süt alıyoruz. Bu oran yaz, kış değişmiyor."

- Buzağı kreşinde bakılıyor

Doğru, doğan buzağıların da "buzağı kreşi" adını verdikleri tek kişilik kulübelere alındığını ve burada adeta bebek gibi bakımlarının yapıldığını aktardı.

Buzağıların ilk 3 gün anne sütüyle, daha sonra anne sütüyle eşdeğer özel mamalarla beslendiğini kaydeden Doğru, "Biberonlara hazırladığımız mamaları günde 2 kez veriyoruz. 65 günlük olana kadar burada büyüyen buzağılar daha sonra sosyalleşme alanlarına alınıyor. 5 aylık olana kadar da burada beslenen ve bakımları yapılan buzağılardan, aşıları tamamlandıktan sonra erkek olanlar besi çiftliklerine satılıyor, dişi olanlar ahırlara alınıyor." diye konuştu.

Doğru, çiftlikte döllemeyi suni ortamda ve laboratuvar koşullarında yaptıklarını, bu sayede kendi gebe düve ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Kendi yemlerini ürettikleri bilgisini veren Doğru, tamamen doğal bu yemlerin laboratuvar ortamında kontrol edildikten sonra hayvanlara verildiğine işaret etti.

Doğru, çiftliği ziyarete gelenlerin hayvanlara sunulan hizmet karşısında çok şaşırdığını ve burayı 5 yıldızlı otele benzettiğini sözlerine ekledi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın görüntüleri olay oldu!
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın görüntüleri olay oldu!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Azerbaycan Türkçesi ile konuşmaya çalıştığı video sosyal medyada tekrar gündem oldu.
Tahran ile ilgili olay sözler! ‘Türkiye korkusu var’ dedi ve açıkladı: İran bunu bekliyor
Dünya

Tahran ile ilgili olay sözler! ‘Türkiye korkusu var’ dedi ve açıkladı: İran bunu bekliyor

Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Salih Yılmaz, İran'ın Ermenistan-Azerbaycan çatışmasına ilişkin tutumunu değerlendirdi. Yılmaz, cephe ..
Azerbaycan nefes aldırmıyor! Rusya’dan açıklama geldi
Dünya

Azerbaycan nefes aldırmıyor! Rusya’dan açıklama geldi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerilim devam ederken, Ermenistan’ın kayıplarını gizlediği tahmin edildi. Rusya’dan gerilime ilişkin ateş..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay