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Spor Fenerbahçe'de anlaşma tamam!
Spor

Fenerbahçe'de anlaşma tamam!

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Fenerbahçe'de anlaşma tamam!

Fenerbahçe’nin kanat transferi için gündemine aldığı Jonathan Rowe konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin İngiliz futbolcu için yaptığı teklifin Bologna tarafından reddedildiği öne sürüldü.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Fenerbahçe, Jonathan Rowe’u kadrosuna katmak amacıyla Bologna’nın kapısını çaldı. İtalyan temsilcisi ise 23 yaşındaki kanat oyuncusu için sunulan teklifi kabul etmedi.

Bologna’nın yeni sezon planlamasında önemli bir yere sahip olan Rowe’u takımda tutmak istediği belirtiliyor. İtalyan ekibi daha önce Everton’ın oyuncu için yaptığı yüksek bonservis teklifini de geri çevirmişti.

Fenerbahçe’nin teklifinin miktarı konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmazken sarı-lacivertli yönetimin yeni bir öneri sunup sunmayacağı merak konusu oldu.

Hücum hattının iki kanadında da görev yapabilen Jonathan Rowe, sürati ve bire birdeki etkinliğiyle öne çıkıyor. İngiliz futbolcu, geçen sezon Serie A’da çıktığı 28 karşılaşmada 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Bologna’nın Rowe konusunda sergilediği katı tutum nedeniyle Fenerbahçe’yi zorlu bir pazarlık sürecinin beklediği ifade ediliyor. Transferde yaşanacak gelişmeler önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

 

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