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Irak Hava Yolları İran uçuşlarına yeniden başlıyor!

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AA Giriş Tarihi:

Irak Hava Yolları İran uçuşlarına yeniden başlıyor!

Irak Hava Yolları, İran’a yönelik doğrudan seferlerin 8 Ekim’den itibaren yeniden gerçekleştirileceğini açıkladı.

#1
Foto - Irak Hava Yolları İran uçuşlarına yeniden başlıyor!

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, yeni uçuş programı kapsamında Uluslararası Necef Havalimanı’ndan 8 Ekim’den itibaren İran’ın Meşhed, Tahran ve İsfahan kentlerine günlük düzenli seferler yapılacağı belirtildi.

#2
Foto - Irak Hava Yolları İran uçuşlarına yeniden başlıyor!

Açıklamada, seferlerin yeniden başlamasıyla Irak ile İran arasındaki hava ulaşımının kolaylaştırılmasının ve yolculara düzenli ulaşım seçeneklerinin sunulmasının amaçlandığı kaydedildi.

#3
Foto - Irak Hava Yolları İran uçuşlarına yeniden başlıyor!

İran’dan Irak'a hava yolu seferleri de 9 günlük aranın ardından 4 Ekim'de Necef’e yeniden başlamıştı.

#4
Foto - Irak Hava Yolları İran uçuşlarına yeniden başlıyor!

Yeni düzenlemenin iki ülke arasındaki ticari ve turistik ilişkileri de olumlu etkilemesi hedefleniyor.

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