Irak Hava Yolları İran uçuşlarına yeniden başlıyor!
Irak Hava Yolları, İran’a yönelik doğrudan seferlerin 8 Ekim’den itibaren yeniden gerçekleştirileceğini açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Irak Hava Yolları, İran’a yönelik doğrudan seferlerin 8 Ekim’den itibaren yeniden gerçekleştirileceğini açıkladı.
Şirketten yapılan yazılı açıklamada, yeni uçuş programı kapsamında Uluslararası Necef Havalimanı’ndan 8 Ekim’den itibaren İran’ın Meşhed, Tahran ve İsfahan kentlerine günlük düzenli seferler yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, seferlerin yeniden başlamasıyla Irak ile İran arasındaki hava ulaşımının kolaylaştırılmasının ve yolculara düzenli ulaşım seçeneklerinin sunulmasının amaçlandığı kaydedildi.
İran’dan Irak'a hava yolu seferleri de 9 günlük aranın ardından 4 Ekim'de Necef’e yeniden başlamıştı.
Yeni düzenlemenin iki ülke arasındaki ticari ve turistik ilişkileri de olumlu etkilemesi hedefleniyor.
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