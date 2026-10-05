4,5 milyon kişinin verisi incelendi! Demans riskini azaltmak için kaç saat uyumalı?

Araştırmacılar, uzun uyku süresi ile demans arasındaki ilişkinin doğrudan neden-sonuç anlamına gelmediğine dikkat çekiyor. Bazı çalışmalarda fazla uyumanın Alzheimer gibi hastalıkların erken döneminde ortaya çıkan bir belirti olabileceği üzerinde duruluyor. Bu nedenle kişinin çok uyumasının hastalığa yol açıp açmadığı ya da hastalığın henüz fark edilmeden uyku süresini artırıp artırmadığı henüz net değil.