Özel Kuvvetler’e çok özel görev: Gökyüzünü Türk bayrağıyla kapladılar

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Gökyüzünde şanlı bayrağımızla bir rekora daha imza attık. Özel Kuvvetler Komutanlığımız tarafından gerçekleştirilen atlayışta, 3 bin 37,5 metrekarelik dev Türk bayrağımız gökyüzünde dalgalandırıldı."

"O sadece bir bayrak değil, göklerdeki bir destan. O destan kahramanlarımızın ellerinde dünden bugüne, bugünden sonsuza kadar taşınacak."