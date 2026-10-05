  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD İsrail’e 3 bin asker konuşlandırdı! Vahap Seçer ve iki belediye başkanı hakkında sıcak gelişme İsrail’den “dijital kıyamet” hazırlığı! Türkiye için kritik uyarı Ali Karahasanoğlu’ndan Şamil Tayyar’a “mış mış” tepkisi! Mısır’da kritik dörtlü Afrika zirvesi! 4 ülkeden ortak mesaj 5 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi 5 Ekim 1952: Kâmil Kepekçioğlu'nun vefatı (Asker, Tarihçi ve Arşiv Uzmanı) İşgalci devlet katletmeye devam ediyor Özgür Özel’den koltuk ikbalı için yeni siyasi hesaplar! Milliyetçi oylara göz dikip Türkiye İttifakı kılıfına sarıldılar İsrail'den alçak kuşatma hamlesi! El Halil'e Filistinlilerin hayatını zindana çeviren 3 demir kapı daha diktiler
Gündem Özel Kuvvetler’e çok özel görev: Gökyüzünü Türk bayrağıyla kapladılar
Gündem

Özel Kuvvetler’e çok özel görev: Gökyüzünü Türk bayrağıyla kapladılar

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen atlayışta 3 bin 37,5 metrekarelik dev Türk bayrağının gökyüzünde dalgalandırıldığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Gökyüzünde şanlı bayrağımızla bir rekora daha imza attık. Özel Kuvvetler Komutanlığımız tarafından gerçekleştirilen atlayışta, 3 bin 37,5 metrekarelik dev Türk bayrağımız gökyüzünde dalgalandırıldı."

"O sadece bir bayrak değil, göklerdeki bir destan. O destan kahramanlarımızın ellerinde dünden bugüne, bugünden sonsuza kadar taşınacak."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23