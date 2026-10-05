Özel Kuvvetler’e çok özel görev: Gökyüzünü Türk bayrağıyla kapladılar
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen atlayışta 3 bin 37,5 metrekarelik dev Türk bayrağının gökyüzünde dalgalandırıldığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Gökyüzünde şanlı bayrağımızla bir rekora daha imza attık. Özel Kuvvetler Komutanlığımız tarafından gerçekleştirilen atlayışta, 3 bin 37,5 metrekarelik dev Türk bayrağımız gökyüzünde dalgalandırıldı."
"O sadece bir bayrak değil, göklerdeki bir destan. O destan kahramanlarımızın ellerinde dünden bugüne, bugünden sonsuza kadar taşınacak."