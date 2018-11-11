’Süt Hormonu’ndabozulma, kısırlığa yol açabiliyor

Temel görevi, kadınlarda doğumdan sonra süt üretimini sağlamaktır. Erkeklerde ne gibi bir işlevi olduğu ise tam olarak bilinememektedir.

Hamileliğin ikinci ayından itibaren vücuttaki prolaktin oranı artmaya başlar. Bu sayede bebek doğduktan sonra beslenmesi için anne sütü hazır olmuş olur. Ayrıca doğumdan sonra emzirme döneminde hamile kalınmamasını da sağlayan yine prolaktin hormonudur.

Prolaktin seviyesinin gebelik boyunca yüksek olması normaldir. Aksine gebelikte düşük prolaktin normal kabul edilmez.



Gebelik dışında ise durum tam tersidir. Gebe olmayanlarda prolaktin seviyesinin yüksekliği vücutta bir şeylerin ters gittiğinin habercisidir.

Emzirme dönemi dışında sebepsiz olarak vücudun süt üretmesi ve memelerden süt gelmesi prolaktin yüksekliğinin önemli bir belirtisidir..



Adet düzensizliği, çok az adet görme ya da adet görmeme prolaktin yüksekliği belirtisi olabilir. Prolaktin yüksekliğine bağlı yumurtlamanın olmaması gebe kalmayı engeller. Tedavi edilmediği durumlarda kısırlığa sebep olur.

Stres

Prolaktin seviyesinin az miktarda artmasında yoğun egzersiz ya da stres gibi faktörler rol oynayabilir. Bilindiği gibi yoğun stres altında kalan insanların beyin kimyasında değişiklikler olur. Bu durum prolaktin hormonu salgılayan hipofiz bezini de etkileyebilir.

Altta yatan hastalıklar

Prolaktin seviyesi dikkat çekici şekilde artmışsa dikkat.. Polikistik Over Sendromu, Kronik böbrek yetmezliği gibi rahatsızlığı olan hanımlarda ve siroz hastalığına yakalananlarda da prolaktin seviyesinin yükseldiği bilinmektedir.

Hipotiriodi adı verilen, tiroid bezinin az çalışması sorunu da bu hormonu artıran önemli bir nedendir. Kişide prolaktin hormonu seviyesi ölçülürken aynı zamanda hipotiroidi olup olmadığı da yapılan ek tahlillerle kontrol edilir.

Kullanılan ilaçlar

Depresyon ve depresyona bağlı kullanılan antidepresan gibi bazı psikiyatrik ilaçların prolaktin seviyeleri üzerinde etkilidir.



Hipertansiyon hastalarının kullandıkları bazı ilaçların yan etkisi de öyle..

Yine doğum kontrol haplarında ve östrojen hormonu ilaçlarınında da aynı yan etki söz konusu..

Tümörler

Hipofiz bezinde ortaya çıkan ve prolaktinoma adı verilen tümör hipofiz bezinin sağlık çalışmasını engelleyerek gereğinden fazla prolaktin salgılamasına sebep olan başlıca tümör türüdür.

Fakat korkmayın bunlar çoğunlukla iyi huylu tümörlerdir.

Diğer Sebepler

Kadınların meme uçlarının sürekli uyarılması, göğüs bölgelerine aldıkları sert darbeler veya göğüs bölgesine uygulanan büyük operasyonlar da prolaktin seviyesini artırır.

Protein ağırlıklı bir beslenme geçici olarak prolaktin seviyesinin yükselmesinde sebeplerden birisi olabilir.

Sezaryenle doğan bebeklerin, normal doğumla dünyaya gelen bebeklere oranla iki kat daha fazla obezite riski altında olduğu belirlendi.

Araştırmaya göre, sezaryenin sindirim sistemindeki bakterilerin oluşumunu etkilemesi sonucu sezaryenle doğan kişilerde yiyeceklerin sindirilmesi süreci de değişime uğruyor.

Massachusetts eyaletindeki Boston Çocuk Hastanesi'nde yapılan araştırmaya bin 255 anne ve bebekleri katıldı. Gebeliklerinin 22. haftasından önce araştırmaya katılan annelerin dörtte biri sezaryenle, diğerleri ise normal doğumla bebeklerini dünyaya getirdi.

Bebeklerin, doğumdan sonra kilo ve boy ölçümleri yapıldı. Ölçümler, çocuklar 3 yaşına geldiğinde tekrarlandı.

Bilim insanları, vücut kitlesi, deri kalınlığı ve bebeğin doğum şekli arasında bir ilişki olduğunu belirledi.

Sezaryenle doğanların, normal doğumla dünyaya gelen çocuklara oranla daha kilolu olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılar, sezaryenle doğum yapmayı planlayan anne adaylarının bebeklerindeki riski ile ilgili uyarılması gerektiğini belirtti.