‘Süt Hijyeni Mesleki Eğitim Kursu’nu tamamlayan kadın çiftçilere sertifika verildi

Tarım Projeleri Protokolü çerçevesinde kadın çiftçilere yönelik Süt Hijyeni-Sterilizer Makinesi Operatörü (Süthane-Mandıra) Eğitimi protokolü kapsamında düzenlenen eğitimler sonucunda başarılı olan kadın çiftçilere başarı belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Erzurum İl Müdürlüğü, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yakutiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü Tarım Projeleri Protokolü çerçevesinde kadın çiftçilere yönelik “Süt Hijyeni-Sterilizer Makinesi Operatörü (Süthane-Mandıra) Eğitimi belge töreni Erzurum Ticaret Borsası konferans salonunda gerçekleştirildi.

Erzurum Ticaret Borsası’nın öncülük ettiği soğuk zincir Kurulumu Süt Projesi kapsamında devam ve eden tüm hızıyla süren çalışmalar kapsamında eğitimler başlatılmış, İlk etapta Erzurum ili Soğucak, Altınbulak, Muratgeldi, Yazıpınarı, Kırkgöze ve Yolgeçti mahallesindeki kadın çiftçilere yönelik Süt Hijyeni-Sterilizer Makinesi Operatörü (Süthane-Mandıra) Eğitimi kursları 6 grup halinde toplam 150 kadın çiftçinin katılımı ile gerçekleştirilen eğitimleri başarılı olarak tamamlayan kadın çiftçilere sertifikaları düzenlenecek törenle verildi.

Düzenlenen törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Tarım ve hayvancılık adına Erzurum’un hak ettiği noktaya ulaşması için gereken her türlü çabayı gösterdiklerini ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade ederek “Erzurum’daki kadın çiftçilerimize yönelik olarak başlattığımız bu proje ile kadın çiftçilerimiz hem meslek sahibi olacak hem de para kazanacak. İlk etapta merkez ilçelere bağlı 6 mahallemizde başlatmış olduğumuz bu projenin yakın zamanda tüm ilçelerimize yaymayı planlıyoruz. Kadın çiftçilerimizin bu anlamda tarım ve hayvancılıkta daha da aktif olmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan düzenlenen törene Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Erzurum İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, Yakutiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kantarkaya, Yakutiye ilçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emin Kadri Ural ile çok sayıda davetli ve kadın çiftçiler katıldı.