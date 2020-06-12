  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Susurluk yağışa teslim

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:53:02 -
Susurluk yağışa teslim

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti. Bazı iş yerlerini su basarken, özellikle ana yol kenarında park halinde bulunan otomobiller de suların içinde kaldı.


Balıkesir’in Susurluk ilçesi yağışa teslim oldu. Önceki gün dolu yağan ilçede bugün de öğle saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. İzmir-İstanbul yolu kenarında bulunan araçlardan bazıları sular altında kalırken, Susurluk ilçe merkezinde de bazı iş yerleri sulara teslim oldu.


Vatandaşlar ise yağışın kaçınılmaz olduğunu ancak su tahliye sistemlerinin doğru yapılmadığını iddia etti. Belediyenin kendine göre çözüm ürettiğini ve vatandaşı dinlemediğini söyleyen mağdur iş yeri sahipleri, maddi zararın ciddi olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı