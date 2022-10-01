Sushi tarifi nasıl yapılır? Sushi malzemeleri neler? Evde sushi yapımı: Yosunsuz gerçek sushi yapımı (Suşi) bu tarifle çok basit

Suşi nedir?

Suşi, genellikle çiğ deniz ürünleri ve sebzeler gibi çeşitli malzemelerle birlikte, biraz şeker ve tuz ile hazırlanmış sirkeli pirinçten oluşan geleneksel bir Japon yemeğidir. Suşi stilleri ve sunumu çok çeşitli olup ana bileşeni aynı zamanda shari veya sumeshi olarak da adlandırılan suşi pirincidir. Dışarıda yediğimiz suşiler kadar lezzetli suşileri evde de yapabilmek mümkün. Suşi tarifini denemek isteyenler için suşi tarifinin malzemeleri ve yapılışı haberimizde...

Sushi tarifi nasıl yapılır?

Malzemeler

1 su bardağı pirinç

1 su bardağı su

3 adet nori yaprağı (Sushi yosunu)

1/4 (çeyrek) adet avokado

1 adet ufak havuç

1 adet badem salatalık

50 ml pirinç sirkesi (mirin)

Salamura somon füme

Yarım yemek kaşığı şeker

Yarım yemek kaşığı tuz

Yanında:

Soya sosu

Wasabi

Evde sushi (Suşi) yapımı

Pirinç ılık su ile yarım saat ıslatılır, nişastası gidene kadar iyice yıkanır ve 1 bardak sıcak su ile yarım dk en küçük ocakta tam açık ateşte suyunu tamamen çekene kadar kısık ateşte pişirilir. Pirinç pişince bir karıştırılıp üzerine bir peçete kapatılıp 15 dk. dinlendirilir. Sonra cam bir kaba alınıp karıştırılarak iyice soğuması sağlanır.

Küçük bir cezvede 50 ml pirinç sirkesi, tuz ve şeker eriyene kadar ısıtılır, hemen pirinçlere eklenip 1-2 dk. sürekli karıştırılarak homojen bir şekilde pirinçle karışması sağlanır ve ara ara karıştırılarak dinlendirilip soğutulur. Avokado, havuç ve Salatalık kürdan gibi ince ince (Jülyen) doğranır. Bir kaseye su doldurulup hazırda bekletilir. Nori yaprağının parlak kısmı bize bakacak şekilde hasır bir servisin üzerine açılır. Soğuyan pirinç 3 parçaya ayrılır, her nori yaprağına pirincin 1/3ü kaşıkla eklenir, parmak uçları su ile ıslatılarak pirinç yaprağın yer yerine eşit bir şekilde yayılır. Yaprağın bir tarafına avokado, havuç ve salatalıklar eklenir. Üzerine salamura somon eklenir, yavaş yavaş, hasır servis ile iyice sıkılarak rulo haline getirilir. Bıçak suya daldırılıp rulonun iki ucundaki sarkan parçalar kesilir, tercihe göre dilimlenerek yanında soya sosu ve wasabi ile servis edilir.



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Gerçek Sushi Yapımı Tarifi İçin Malzemeler

1/2 (yarım) su bardağı pirinç

1 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pirinç sirkesi

Deniz yosunu yaprağı

1 tane avakado

Somon füme(smoked salmon)

Krem peynir

Taze zencefil

1/2 (yarım) limon

Sosu için;

1/2 (yarım) limon

1 yemek kaşığı soya sosu

1 çay kaşığı wasabi tozu veya sosu

Gerçek Sushi Yapımı Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk olarak pirinci su ve tuz ile birlikte suyunu çekene kadar pişirip dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlendikten sonra pirinç sirkesi ekleyerek karıştırıyoruz. İkinci olarak zencefilin kabuğunu soyup ince ince doğruyoruz ve üzerine bir tutam şeker yarım limon sıkıyoruz ve küçük bir tabağa alıp bekletiyoruz. Daha sonra avakado, peynir ve somonları serçe parmak kalınlığında uzun uzun kesiyoruz. Daha sonra yanımıza bir kase su alıyoruz. Kesme tahtasına üzerine yosunları bitişik diziyoruz. Ellerimizi suya batırıp bir parça pirinçten alıyoruz ve yosunları üzerine yaşça yayıyoruz. Üzerine avakado, somon ve peyniri uzunlamasına yerleştiriyoruz. Sonra sarma sarar gibi bizden tarafa olan kısımdan yosunları sıkı bir şekilde bastırarak yavaş yavaş sarıyoruz. Sarma işlemi tamamlaninca dilim dilim kesip tabağa yerleştiriyoruz. Sosu için tüm malzemeleri bir kasede karıştırıyoruz. En son küçük sos ve zencefil tabaklarını daha geniş sushi tabağına koyup servis ediyoruz. Afiyet olsun.

Not: Lezzetli ve basit bir tarif. Füme somon sevmeyenler sadece farklı sebzeler de bulabilirler. Yosun bulamazsanız asma yaprağıyla da lezzetli oluyor.

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PRATİK BALIKSIZ SUŞİ NASIL YAPILIR?

4 ad orta irilikte pazı yaprağı

1,5 çay bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı sıvı yağ

1 ufakkesme şeker

Tuz

Taze çekilmiş karabiber

1,5 çay vardağı sıcak su (Pirincin cinsine göre 2’de olabilir)

İçi için :

Közlenmiş kırmızı biber

(Arzuya göre, havuç ve yeşil biberde konulabilir.)

PRATİK BALIKSIZ SUŞİ TARİFİ

Piriçler çok az yıkanır( biraz unu üzerinde kalmalıdır). Bir tatlı kaşığı yağda biraz karıştırıldıktan sonra tuz,şeker ve sıcak su eklenerek suyu çekene kadar pişirilir. Tane tane değil biraz lapa olacaktır. Pişince üzerine taze karabiber serpilir. Pazı yaprakları ılık ama sıcağa yakın bir su derecsinde yıkanır. Yapraklar hafif yumuşayacaktır. ( Yaprakları sıcak suda bekletmeyiniz. Çabuk pörsüdüğünden sarılmaz yırtılır.) Közlenmiş biberler şeritler haline kesilir. Ve her şerit ortadan 2’ye bölünür. Bir kesme tahtasına pazı derilir. pazının ortasındaki sert kısımları bıçakla bastırarak inceltilir yada kesip çıkarılır. Pazı yaprakları üzerini iki yemek kaşığı kadar pirinç konur ve yaprağın üzerini kaplayacak şekilde sıvanır. Ortasına biberler dizilerek rulo yapılır. Tüm yapraklar bitene kadar bu işleme devam edilir. Ve 15 dk buzdolabında bekletildikten iki parmak genişliğinde halkalar halinde kesilerek istenilen sos eşliğinde servis yapılır.

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