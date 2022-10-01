Kuru erik şifa dağıtıyor! Eskiler eriği boşa kurutmuyor! Kuru eriğin faydaları İbrahim Saraçoğlu

Kuru Erik

Özellikle sindirim ve bağırsakların çalışmasında önemli rol oynamaktadır. Ayrıca demir açısından zengin olduğu için demir eksikliğinin yol açtığı bütün hastalıklara karşı faydalıdır. İşte kuru eriğin az bilinen inanılmaz faydaları ise şöyledir…

Kuru Eriğin Faydaları Nelerdir?

*Özellikle demir, bakır, magnezyum ve potasyum gibi birçok vitaminler ve mineraller bulunmaktadır.

*Eriğin içerisinde çözülen lifler bulunmaktadır. Bu da yiyeceklerin bağırsak yolundan daha iyi geçmesine yardımcı olmaktadır.

*Bağırsak dokusunda olan faydalı bakterilerin büyümesini sağlar ve bağırsak faaliyetlerini iyileştirir.

*Ayrıca zararlı bakterilerin sindirim yoluyla atılmasını da sağlamaktadır.

*İçerdiği potasyum sayesinde insan vücudunun ihtiyacı olan potasyum ihtiyacının %15 ini karşılamaktadır.

*Erik virüs ve bakteri temelli olan hastalıklara karşı da koruyucu sağlamaktadır.

*C vitamini kaynağının sayesinde bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir.

*Beyaz kan hücrelerinin artışını da sağlamaktadır.

*Ayrıca solunum yolu rahatsızlıklarına karşı da faydalıdır.

*Özellikle siyah kuru erik yüksek miktarda demir içerdiği için kırmızı kan hücrelerini de artırmaktadır. Bu sayede de kansızlığa karşı çok faydalı bir besindir. Anemi hastalığının da tedavisinde ve önlenmesinde kullanılmaktadır.

*Kemik ve kas dokuları için gerekli olan vitamini ve minerali kuru erik de bulunmaktadır.

*Yaş ilerledikçe oluşan unutkanlık gibi hastalıkların önüne geçilmesinde de yardımcı olmaktadır. Beyni güçlendirir ve hafızanın güçlenmesini de sağlamaktadır.

Kuru mürdüm eriği faydaları say say bitmez...

*Kuru meyveler içerisinde binlerle bitki bileşiğiyle doludur.

*Kanserli hücrelerin büyümesini ve çoğalmasını da önlemektedir.

*Demir bakımından zengin olduğu için insan vücuduna gerekli olan demir ihtiyacını da karşılamaktadır.

*Kuru erik düzenli yeterli tüketildiğinde çok faydası bulunmaktadır. Fakat fazla tüketildiği zaman kilo alımına da sebep olmaktadır. Sağlıklı kilo almak isteyenler tükettiği zaman kilo alınmaktadır.

*Demir eksikliğinden dolayı oluşan saç dökülmelerinin ve saç sorunlarının da önüne geçmektedir.

Kuru erik ne zaman yenmeli?

Kahvaltıdan önce ve yatmadan bir saat önce bolca suyla 3-4 adet kuru erik yerseniz, bağırsaklar çalışacak, kabızlık bitecek ve tuvalet alışkanlığınız düzene girecektir. Kuru erik iyi bir lif kaynağıdır, kabukları ise yumuşatıcı etkiye sahiptir.

Kuru siyah erik zayıflatır mı?

Yapılan yeni araştırmalar günde iki avuç kuru eriğin zayıflamaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Daily Mail'in haberine göre kuru erik zayıflamaya yardımcı oluyor. Diyet yapanlara genellikle kuru meyvelerden uzak durmaları söylenir. Zira kuru meyveler tazelerden çok daha fazla şeker içerir.

Kuru eriğin faydaları İbrahim Saraçoğlu

En önemli etkisi bağırsak ve sindirim sistemine olacaktır. Saracoglu hocamızdan zayıflatan kuru erik kürü tarifi…

Çok ciddi oranda lif içermektedir. Bu da sindirim sistemi açısından önemlidir. Sindirimi ve bağırsak hareketlerini kolaylaştırır. Sindirimi hızlandırır. Kan şekerinin ani yükselmesini önler. Aynı zamanda uzun süre tok kalmanıza yardımcı olacaktır. Çünkü lif içeren gıdalar midede su alıp şişerek yer kaplar. Doyma hissi daha kısa sürede gelir.

Besin değeri açısından oldukça yüksektir. Antioksidan etkisi kanser ve tümör hücrelerinin gelişimini engeller. Az da olsa demir minerali içerir. Bu yüzden kansızlık sorununa da iyi gelmektedir.

Yağ Yakıcı Kuru Erik Kürü

150 gram kuru erik

1.5 litre içme suyu

Yarım limon

2-3 tutam maydanoz

Kuru erik kürü nasıl yapılır?

1.5 litre suyun içine erik maydanoz ve limonları atın. 1 gün bekledikten sonra sabah özellikle aç karnına bu suyu için. Günlük 1 bardak içmeniz yeterli olacaktır. İçişte 1-2 adet eriği de yutmaya özen gösterin. Bu kürle birlikte günlük rutine ek olarak bir miktar spor yapmak daha etkili bir şekilde yağ yakmanızı yardımcı olacaktır.

Kuru erik Zararları

Dozunda ve makul olarak tüketilen kuru eriğin herhangi bir zararı yoktur. Fakat aşırı tüketilmesi içeriğinde bulunan meyve şekeri nedeniyle kan şekerinin fazla yükselmesine neden olur. Yine aşırı tüketildiğinde ishal ve kusmaya da neden olabilir.