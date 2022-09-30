Çılbır nedir? Çılbır nerenin yemeği? Kahvaltılık çılbır tarifi: Etli çılbır, yalancı çılbır, sulu çılbır nasıl yapılır?

Her zaman aynı yumurtaları yapmaktan sıkıldıysanız ve farklılık arıyorsanız çılbır tarifi tam size göre! Oldukça doyurucu olan bu tarif sadece kahvaltılarda değil akşam yemeklerinde de kurtarıcı oluyor. Günün her saatinde yapabileceğiniz pratik ama tok tutacak bir tarif arıyorsanız çılbırı mutlaka denemelisiniz

Çılbır, aslında köken olarak çırpmaktan gelir. Türk mutfağına ait olan bir yemektir. Ülkemizin farklı yörelerinde bilinse ve sevilerek yapılsa da herkes tarafından bilinmeyebilir.

Çılbır Nedir?

Çılbır, aslında bir yemek adıdır. Bu yemek arzuya göre farklı öğünlerde tüketilebilir. Çılbırın ana maddesi yumurtadır. Yumurta ile yapılan bu yemek farklı yörelerde poşe yumurta olarak da bilinir.

Çılbır Nasıl Yapılır? Kolay

Çılbır yapmak oldukça kolaydır. Az malzeme ile yapılan bu yemek için ilk olarak kaynar su alınır. İçerisine kişi sayısı kadar yumurta kırılır. Yağsız pişmesi açısından sağlıklı bir yemektir. Pişen yumurta arzuya göre sarımsaklı yoğurt ve pul biber ile servis edilir.

Çılbır Hangi Yöreye Aittir?

Çılbır, Artvin yöresine ait bir yemektir.

Çok Pratik Kahvaltılık Çılbır Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle tavamıza tereyağımızı alıp eritiyoruz. Üzerine pul biberimizi katıyoruz ve suyu katıyoruz kaynayınca yumurtasını dağıtmadan içine bırakıyoruz ve tavanın ağzını kapatıp ocağın altını kısıp suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Çok pratik ve lezzetli.

Yalancı Çılbır Tarifi

Bir kaseye yoğurdu, rendelenmiş sarımsağı ve biraz tuzu alıp karıştırın. Yumurtaları soyup yıkayın ve boylamasına dörde bölüp bir tabağa sıralayın. Üzerine sarımsaklı yoğurdu gezdirin. Kırmızı pul biber ve karabiber ekip servis yapın.

Sulu çılbır nasıl Yapılır?

Suyun içerisine tuzu ve sirkeyi dökün. Su kaynamaya başlayınca. Yumurtaları birbirine değmeyecek şekilde suya kırın. Beyazı pişip sarısı görünmeyene kadar pişirin isteğe göre sarısını cıvık sevenlere beyazı katılaşınca hemen süzgeçli kaşıkla alabilirsiniz.

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Çılbır (Zonguldak Yemeği) Etli çılbır tarifi

Kemikli etleri düdüklü tencerede su salça ve tuzu ekleyerek haşlayalım. 1 saat sürede pişiyor. Kuru yufkaları biraz derin servis tabağına çok ufalamadan parçalayalım. Haşlanan etin suyunu yufkalara gezdirerek dökelim. Islanan yufkaların üzerine haşlanan etleri de yerleştirelim. Sıcak servis edelim.

Yumurtanın en lezzetli hali bu tarifte: Görüntüsü ve tadıyla ilgi çekici çılbır tarifi

Malzemeler

1 litre su

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı elma sirkesi

1 su bardağı süzme yoğurt

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı karabiber

Kahvaltılık ilgi çekici çılbır tarifi nasıl yapılır?

Suyu derin bir tencerede kaynatın. Fokurdamaya başladığında altını kısın ve ardından sirkeyi ekleyin. Yumurtanın sarısını bozmadan bir kepçe veya bardağın içine kırın ve yavaşça sirkeli suyun için bırakın. Yumurtaların akı pişip renk alırken, diğer yumurtaları da aynı şekilde sırayla tencereye ekleyerek pişirmeye başlayın. Yumurta akları pişmiş, yumurta sarıları rafadan kıvamda olmalı, bunun için yaklaşık 3-4 dakika kadar pişirmelisiniz. Yumurtalar pişerken bir yandan yoğurda tuz ve ezilmiş sarımsakları ekleyin ve karıştırın. Servis tabaklarının altına sarımsaklı yoğurdu eşit bir şekilde dağıtın. Pişen yumurtaları bir kevgir yardımıyla sudan alın, kevgirde kalan suyunu iyice alarak yoğurdun üzerine yerleştirin. Tereyağını tavada eritin ve üzerine pul biber, nane ve karabiberi ekleyin. Hafifçe köpürmeye başlayınca ocaktan alarak yumurtaların üzerine dökün. Çılbırınız hazır.

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