0553 313 94 23

'Susamam'da yer alan Mirac, FETÖ'cüler ve HDP'liler paylaşmasın dedi linç edildi

Rapçi Şanışer’in 17 şarkıcıyla birlikte söylediği 'Susamam' şarkısına çektiği 14 dakika 55 saniyelik klipte 'sokak' bölümünü seslendiren Mirac’ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

07 Eylül 2019 Cumartesi 21:09
'Susamam'da yer alan Mirac, FETÖ'cüler ve HDP'liler paylaşmasın dedi linç edildi

Mirac, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “SÖYLEMEM GEREKİR. Şarkıda bulunan bir kişi olarak ve tamamen yoksulu, yetimi, mülteciyi, sokağı anlatan biri olarak aşırı uç siyasi kesimlerin, HDP ve FETÖ bağlantılı kişilerin şarkıyı paylaşmasından ve bundan nemalanmasından aşırı rahatsızlık duyduğumu belirtmeliyim” ifadelerini kullandı.

Mirac tepkiler üzerine “HDP yerine PKK demek daha doğru olacak sanırım, sonuçta HDP hâlâ aktif siyaset yapan bir parti…” ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

Devamında Mirac'In söz konusu paylaşımı sildiği görüldü.

19-09/07/1567859836254-screenshot-2-30-600-x-376.png

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 21:09
  1. Susamam
  2. mirac
  3. fetö

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Toplu sonuç
    1. Futbol: Toplu sonuç
    2. Sınıra zırhlı araç sevkiyatları sürüyor
    3. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    4. Filenin Sultanları, Avrupa..
    5. Diyarbakır’da kurşun yağdırdılar!..
    6. YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
    7. "Suriyelilere 40 milyar dolarlık..
    8. Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurta attılar:..
    9. TÜGVA'dan oturma eylemi yapan..
    10. 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa..
    11. Kılıçdaroğlu yumurtalı saldırı sonrası..
    12. Isparta'dan Diyarbakır annelerinin..
    13. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019..
    14. Başkale’de PKK’ya ait yaşam..
    15. 'Susamam'da yer alan Mirac, FETÖ'cüler..
    16. Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
    17. Zorunlu Deprem Sigortası'na zam geldi
    18. Türkiye Andorra maçında ilk 11 kim?..
    19. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:
    20. Soylu'dan şehit Kansuva için taziye..
    21. Kılıçdaroğlu’na yumurta atıldı, polis..
    22. Hazırlık maçında golsuz beraberlik
    23. Martino Minuto'dan bir altın daha
    24. Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Kansuva..
    25. Nesli tükenmekte olan kuş Adıyaman’da..
    26. Oturma eylemi yapan Diyarbakırlı..
    27. TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nda..
    28. Başkan Erdoğan Yassıada'daki..
    29. Zorunlu deprem sigortası ne kadar oldu?
    30. Moldova Rus gazını indirimli alacak
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim