Susam yağının faydaları şaşırtıyor! Saça, cilde ve vücuda faydaları ve kullanımı

Susam nedir?

Enerjisi, yağı ve yüksek besin değerine sahip susam tohumu, kuru pastaları, poğaça ve çeşitli süslemeleriyle bilinmektedir. Susam yağının birden fazla faydasının bulunduğunu belirtmek mümkündür. Susam yağı; deriye, cilt üzerine, saçlara uygulanabilen bir yağ türüdür.

Susam yağı nasıl yapılır?

Dökülen susam tohumları bir havanda toplanarak bir güzel ezilir. Sonrasında uygun bir tavada birkaç dakika kavrulup yağının iyice çıkması sağlanır. Tavada iyice kavrulan susam püresi, temiz bir tülbent torbaya yerleştirilerek presten geçirilir ve bu işlemin tamamlanmasıyla birlikte susam yağı elde edilmiş olur.

Susam yağı kullanım alanları

Susam yağı çok eski yıllardan beri faydaları bilinen ve kullanılan bir yağdır. Saçlara parlaklık vermesi, saç dökülmesini önlemesi, kabızlığa iyi gelmesi, kansere karşı koruma sağlaması susam yağının faydaları arasındadır. Susam yağı saçlara, cilde, deriye dışarıdan uygulanabildiği gibi içilerek de tüketilebilir.

Susam yağının faydaları nelerdir?

- Mineral, vitamin ve antioksidan gibi bileşenleri içerisinde bulundurur. Bağışıklık sistemini güçlü hale getirerek hastalıklara karşı dirençli olmaya yardımcı olur.

- Cilt üzerinde bulunan yara ve yanıkların tedavisi için kullanılan susam yağının içerisinde bulunan E vitamininden ötürü hücre yenilenmesinin meydana geldiğini söylemek mümkündür.

- Kan şekerini düzenler. Bu özelliği sayesinde susam yağı, şeker hastaları için kullanılan bitkisel bir tedavidir.

- Dişleri fırçalama öncesinde dişlere uygulanan susam yağının, diş beyazlatma özelliği bulunur.

- Güneşin zararlı ışınları için kullanılan susam yağı, güneş koruyucusu olarak kullanılmaktadır.

- Ağrı kesici özelliği bulunan susam yağının, antibakteriyel özellikleri de vardır.

Susam yağı neye iyi gelir?

Susam yağının çok uzun zamandan beri kullanıldığını belirtmek mümkündür. Çok eski dönemlerden beri faydalarıyla bilinen susam yağı, her derde devadır. Saç dökülmesine iyi gelmesi, saçlara parlaklık sağlaması, kansere karşı koruması, sindirim sistemini düzene sokması gibi pek çok faydası vardır. Susam yağının deriye, cilt üzerine ve saçlara uygulanması mümkündür. Türlü türlü tüketilmesi gibi bakım konusunda da kullanılmaktadır. Susam yağının yemeklerin içerisinde de kullanıldığını söylemek doğru olacaktır. Susam yağı bilhassa Asya mutfağında sık sık tüketilmektedir.

Susam yağı faydaları nelerdir Saraçoğlu?

Kan şekerinin düzenlenmesine yardımcıdır ve bu özelliğinden dolayı susam yağı şeker hastalığı tedavisinde de etkin rol oynar. Çinko açısından zengin olan susam yağı sivilce oluşumunu engeller ve cildin pürüzsüz görünmesini sağlar. Susam yağı Ender Saraç tarafından da ele alınmıştır.

Saç bakımında susam yağı faydaları



Saç bakımı için susam yağının kullanılması fayda sağlayacaktır. Susam yağıyla saç derisine masaj yapmak, kan dolaşımının hızlanmasını sağlayacaktır. Bu durum da saç köklerinin daha iyi beslenmesine olanak sağlayacaktır. Saçlar sağlıklı ve hızlı bir biçimde uzayacaktır. Susam yağı, saç kırıklarını önler ve saç diplerinde mantarın oluşması engeller. Susam yağı saçların parlamasına da yardımcı olur.

Susam yağı cilt için nasıl kullanılır?

Susam yağı, ciltteki sivilce oluşumunu da önceden önler. Susam yağını tüm cildiniz için kullanabilirsiniz. Bunun için duştan hemen önceki zamanı seçip, hatta zeytinyağı ve badem yağı ile de karıştırıp tüm vücudunuza masajla yedirip, ardından ılık bir duş alabilirsiniz.

Susam yağının kepek için kullanılması



Birçok kişi, saçın derisinde oluşan kepeklerden şikayetçi durumdadır. Saç derisinde oluşan kepeklenmenin önlenmesi adına hafta içerisinde iki defa saç derisine susam yağı uygulanması ve masaj yapılması tavsiye edilmektedir. Bununla beraber sabah saatlerinde saçlar, susam yağı ilave edilen su ile yıkanmalıdır. Bu uygulama kepekleri yok edecektir.



Susam yağının cilde faydaları



Susam yağı içerisinde bol oranda çinkoyu bulundurur. Çinko, cilt sağlığı adına çok önemlidir. Susam yağı, cildin yenilenmesinde büyük rol oynar. Bunun dışında susam yağı cilt kanserine karşı kullanılır. Çok faydalı bitkisel yöntemler içerisinde yer alır. Susam yağının cilt kırışıklığı ve erken yaşlanmayı da önlediği söylenebilir.