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Siyaset Şuşa, Karabağ’ı müjdeliyor
Siyaset

Şuşa, Karabağ’ı müjdeliyor

İşgalci Ermenistan’a karşı büyük bir mücadele veren gardaş Azerbaycan’ın, Karabağ’ın en büyük ikinci kenti olan Şuşa’yı ele geçirmesini kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şuşa’nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 22:09:00 -
Şuşa, Karabağ’ı müjdeliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Azerbaycan Ordusunun şanlı ilerleyişini ve İzmir depreminde yaraların sarılışına değindi... “Sözlerime, Ermenistan tarafından işgal edilen 7 şehrini, 7 rayonunu ve Dağlık Karabağ’ı kurtarmak için mücadele eden Azerbaycanlı kardeşlerimizin Şuşa zaferini tebrik ederek başlamak istiyorum” diyen Erdoğan “30 yıldır ‘men sabera zafera’ diyerek sabrettiler ve zafere ulaştılar” ifadesini kullandı.

Türkiye her zaman Azerbaycanla

Türkiye’nin en başından beri Azeri Türk kardeşlerinin yanında olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları dile getirdi: “Ermenistan’ın saldırganlığı ile başlayan çatışmaların ardından adım adım işgal altındaki şehirlerini ve Karabağ’ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci, bizim de sevincimizdir. Şuşa’nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir. Bir kez daha kardeşim İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi şahsım ailem ve milletim adına tebrik ediyorum.”

İzmir'de 5 bin konut başlıyor

İzmir’deki depremin 17 Ağustos 1999’daki Büyük Marmara Depremi’ni hatırlattığını söyleyen Erdoğan, şunları söyledi: “Bölgedeki imkanların seferber edilmesinin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından ihtiyaç duyulan tüm ekipler ve malzemeler de süratle İzmir’e ulaştırıldı. Çadırdan battaniyeye, sıcak yemekten kumanyaya, giyecekten temizlik malzemesine kadar depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor. İzmir’de 3 bin 488 az hasarlı, 377 orta hasarlı, 318 yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı bina tespit edildi. İnşallah proje ve yer tespit çalışmaları bitmek üzere olan deprem konutlarının inşasına birkaç hafta içinde başlıyoruz. İlk etapta 5 bin konut inşa edilecek.”

CHP, enkazın altında kaldı!

Deprem gibi ortak bir acıyı dahi devlete, hükümete ve şahsına saldırmak için kullanmaya kalkanlara da iki çift söz etmek istediğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Milletimiz önce tek parti zulmünü, sonra koalisyonlu yılların sıkıntılarını çok iyi bilmektedir. Deprem başta olmak üzere yaşadığımız afetlerin ardından yıllarca çekilen perişanlıkları unutmadık. Erzincan depreminden büyük Marmara depremine kadar her felaketin ardından ortaya çıkan acı görüntüleri ya büyüklerimizden dinledik ya da bizzat yaşadık. Dünyada işler yolunda giderken ülkemizi sürekli krizlere sokanların yol açtıkları maliyetlerin yükünü de hiç unutmadık. Kendi sorumlu oldukları yerlerde, İzmir depremi aynı zamanda CHP’nin enkaz altında kaldığı bir depremdir.”

Salgından parlayarak çıkacağız

Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada ise Kovid-19 salgınının ekonomiye etkilerine değinen Erdoğan, şunları söyledi: “Dünyanın birçok ülkesinde ekonomi durma noktasına gelmişken yeni fabrikalar ve sanayi tesisleriyle üretim altyapısını daha da güçlendirdik. Bizim aşkımız da sevdamız da Türkiye’dir. Özellikle koronavirüs salgını döneminde Batı toplumlarındaki çarpıklıklar, adaletsizlikler çok daha aşikar hale geldi. Sözüm ona dünyanın en gelişmiş ülkelerinde insanlar temel sağlık hizmetlerine ulaşamadığı için göz göre göre can verdi. Batılı ülkeleri özellikle girdikleri bu çıkmazdan son dönemde sarıldıkları İslam ve yabancı düşmanlığı da kurtaramayacaktır. Öte yandan Türkiye, koronavirüs salgını sürecinden inşallah ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik olarak çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır. Bu asır, Türkiye’nin yıldızının daha da parladığı bir asır olacaktır.”

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