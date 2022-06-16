‘Şuşa Deklarasyonu’ kardeşlik sözleşmesidir

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Şuşa Deklarasyonu’nun yıldönümünde Akit’e konuşan Uluslararası Toplumsal Siyasi Süreçler Merkezi (İSBAM) Başkanı Samir Adıgözelli, şunları dile getirdi: “Türkiye ile Azerbaycan arasında tarihi Şuşa Deklarasyonu’nun imzalanmasının üzerinden bir yıl geçti. Bu bölgede Azerbaycan için büyük bir destek. Dolayısıyla bir yıl önce imzalanan Şuşa Beyannamesi aynı zamanda bir kardeşlik sözleşmesidir. Şuşa Deklarasyonu iki kardeşi güçlendiren tarihi bir anlaşmadır. Bölgenin artan yatırım potansiyeli yeni ekonomik ilişkilerin oluşmasına yol açacaktır. Şuşa ve çevresinde güzel turizm imkanları açılacak. Bildirgede öngörülen askeri işbirliği, bölgesel öneme sahip ekonomik projeler ve diğer tüm detayları kapsayan girişimler ülkelerimizin uluslararası prestijini artıracaktır.”