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Sağlık Suş ne demek? Varyant suşlar ne anlama gelir?
Sağlık

Suş ne demek? Varyant suşlar ne anlama gelir?

Varyant suşların anlamı ne? Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına karşı yeni korona rehberi yayınladı. Bakanlık tarafından yayınlanan rehberde, farklı suşlardan hasta olanlar ile enfekte olanların mümkün olduğunca tek odalarda yatırılması önerildi. Peki bakanlığın da üzerinde durduğu suşlar ne demek? Varyant suşlar ne anlama gelir?

Yeniakit Publisher
2021-02-09 09:56:00 - 2021-02-09 09:57:45
Suş ne demek? Varyant suşlar ne anlama gelir?

Bir bakteri veya virüsun farklı alttürlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan gruplarına suş denilir. Farklı suşlar arasında, ilaçlara, dış etkilere dayanıklılık vs. özellik değişiklikleri olabilir. Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon rehberi güncellenerek mutasyon görülen kişilerin tedavi süreci ile ilgili iki madde eklendi. Rehbere eklenen maddeler şöyle: “Varyant suşlar ile ilgili olarak; Farklı suşlar ile enfekte olan kişilerin (özellikle varyant suşlar) aynı odaya kohortlanması virüslerde rekombinasyona neden olarak yeni bir varyant suşa neden olabileceği için bu dönem hastaların mümkün olabildiğince tek olarak odalarda yatırılması önerilir.

Varyant suş ile enfekte pozitif vakaların izolasyonunun en erken 10. güne kadar devam edilmesi sonrasında PCR testi ile negatiflik görüldükten sonra izolasyonun sona erdirilmesi gereklidir. 10. günden sonra pozitif çıkan kişilere 48 saat aralıklar ile kontrol testi yapılmaya devam edilmesi önerilir.

Varyant suşlar ile ilgili olarak varyant suş ile enfekte kesin vaka temaslılarının karantina süreleri en az 10 gün olup, bu sürenin sonunda PCR negatifliği gösterilerek karantinanın sona erdirilmesi gerekmektedir.”

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