  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Suş ne anlama gelir?
Gündem

Suş ne anlama gelir?

Suş kelimesinin anlamı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin ‘Eylül ayından beri ülkede görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticeleneceği yönünde yaptığı açıklamanın ardından suş ne demek, suş ne anlama gelir? sorularının yanıtı merak edilenler arasında yer aldı. Peki, suş nedir? Suş ne anlama gelir? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-22 23:11:00 -
Suş ne anlama gelir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasının ardından “suş” kelimesi vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Bir bakteri veya virüsün farklı alttürlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan grupları ‘suş’ olarak ifade edilir. İşte detaylar…

Suş ne demek?

Probiyotik mikroorganizmaların genetik olarak özelleşmiş alt türleri olarak söylenebilir. Yani bir bakteri veya virüsün farklı alttürlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan grupları ‘suş’ olarak ifade edilir.

Farklı suşlar arasında, ilaçlara, dış etkilere dayanıklılık vs. özellik değişiklikleri olabilmektedir.

Bitkilerde, benzer özellik ve şekil gösteren bitkilere, bir suşun üyeleri denilir, ancak bu kullanım resmi değildir.

Kemirgenlerde ise bir fare ya da sıçan suşu, genetik olarak tıpatıp aynı canlılardan oluşmaktadır. Bu suşlar genellikle laboratuvar deneylerinde kullanılır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ile arası iyi olan ülkeden itiraf! ‘Eğer olmazsa ölürüz’
Ekonomi

Türkiye ile arası iyi olan ülkeden itiraf! ‘Eğer olmazsa ölürüz’

Türkiye ile arası iyi olan Ukrayna’nın Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, “Yatırımlar vücut için kan. Ukrayna’nın onlarsız öleceğine inanıyor..
Aktivist böyle seslendi: Erdoğan bizim de liderimizdir
Gündem

Aktivist böyle seslendi: Erdoğan bizim de liderimizdir

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğu için Batılıların hedefi haline geldiğini söyleyen Yemenli aktivist Esaat El Şarii, "Erdoğan tüm Müslümanla..
TSK'nın dertlerine Derman olacak! Tarih belli oldu
Teknoloji

TSK'nın dertlerine Derman olacak! Tarih belli oldu

Koluman Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, DERMAN 8×8 Zırhlı Lojistik Destek Aracının 2021 yılında teslimatlarına başlanacağını du..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay