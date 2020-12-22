Suş ne anlama gelir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasının ardından “suş” kelimesi vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Bir bakteri veya virüsün farklı alttürlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan grupları ‘suş’ olarak ifade edilir. İşte detaylar…

Suş ne demek?

Probiyotik mikroorganizmaların genetik olarak özelleşmiş alt türleri olarak söylenebilir. Yani bir bakteri veya virüsün farklı alttürlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan grupları ‘suş’ olarak ifade edilir.

Farklı suşlar arasında, ilaçlara, dış etkilere dayanıklılık vs. özellik değişiklikleri olabilmektedir.

Bitkilerde, benzer özellik ve şekil gösteren bitkilere, bir suşun üyeleri denilir, ancak bu kullanım resmi değildir.

Kemirgenlerde ise bir fare ya da sıçan suşu, genetik olarak tıpatıp aynı canlılardan oluşmaktadır. Bu suşlar genellikle laboratuvar deneylerinde kullanılır.