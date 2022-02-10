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Spor "Sus" işareti yaptı! Sinirler gerildi
Spor

"Sus" işareti yaptı! Sinirler gerildi

Beşiktaş - Göztepe maçında ilk yarının sona ermesi ile sinirler gerildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 23:02:00 -
"Sus" işareti yaptı! Sinirler gerildi

Beşiktaş - Göztepe maçında ilk yarının sona ermesiyle sinirler gerildi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ve Göztepe kozlarını Vodafone Park'ta paylaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Göztepe kaptanı Halil Akpunar, bitiş düdüğünün ardından Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe’ye 'Sus' işareti yaptı. Bu hareket üzerine ikili arasında gerginlik yaşandı.

Tartışma soyunma odası koridorunda da devam etti.

Araya giren futbolcular ve teknik ekip iki ismi sakinleştirdi.

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