Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'yı cezaevinde komaya soktular

Survivor'a damga vuran yarışmacılardan Taner Tolga Tarlacı, açıklamaları ve hareketleri ile sıradışı bir karakterdi.

Acun Ilıcalı'ya hakaret etmesi sonucu hapis cezası alan Tarlacı, Kıbrıs'a kaçmıştı.

Geçtiğimiz Haziran ayında kesici bir aletle gasp yapma suçlamasıyla ceza alan Tarlacı, tutuklandığını sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.

Hapishane koşullarına dayanamayan Taner'in, bileklerini kesme suretiyle intihara kalkıştı ancak kurtarılmıştı.

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Yine rahat duramayan Taner Tolga Tarlacı'dan korkutan haber geldi.

Komalık oldu

Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ndeki cezaevine dönen Taner'in bu sefer de yemekhane sırasında tartışma yaşadığı 3 mahkum tarafından öldüresiye dövüldüğü ve komaya girdiği ortaya çıktı.

OnurAkayMedya'nın haberine göre birkaç gün gözetim altında kalan ve tedavisi yapılan Taner'in tekrar hapishaneye götürülerek tek kişilik hücreye alındığı aktarıldı.