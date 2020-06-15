Survivor yarışmacısı Mert Öcal'a Kuruluş Osman'dan teklif iddiası

Survivor 2020 yarışmasında yarışan ve oldukça iddialı isimlerden biri olan Mert Öcal, geçtiğimiz günlerde yapılan oylama ile adaya veda etti.

Survivor yarışmasında karşı takımı manipüle etmekle tanınan Mert Öcal ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

Mert Öcal’a yarışmadan elendikten sonra teklifler gelmeye başladı. Yeni başlayacak olan Barbaros dizisi ve Kuruluş Osman başta olmak üzere birçok yapımın teklif götürdüğü Mart Öcal’a aynı zamanda Acun medyanın da teklifte bulunduğu öğrenildi.

Kuruluş Osman yeni sezon için istiyor

ATV kanalında fırtına gibi esen Kuruluş Osman dizisi yeni sezonda kadrosunda Mert Öcal’ı görmek istiyor. Ünlü oyuncunun özellikle Survivor yarışmasında saçlarını ve sakallarının uzaması nedeniyle dönem dizisi tarafından tercih edildiği öğrenildi. Sezon başından bu yana yayınlanan her bölümüyle reyting rekorları kıran dizinin başrolünde Burak Özçivit yaralıyor. Mert Özal’ın henüz Kuruluş Osman dizisinde bir yanıt vermediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Barbaros dizisinden de teklif geldi

Survivor yarışmasına veda ettikten sonra çok konuşulmaya başlanan Mert Öcal’a bir teklif de Barbaros dizisinden geldi. Yeni sezonda başlayacak olan ve başrollerinde Çağatay Ulusoy’un yer alacağı dizide oyuncuyu kadrosunda görmek isteyen yapımlar arasında yer aldı.

Acun Medya kendi bünyesinde görmek istiyor

Survivor yarışmasında karşı tarafı manipüle etmek konusunda bir uzman haline dönüşen Mert Öcal’ı Survivor yarışmasının yapım şirketi olan Acun Medya’da kendi bünyesinde görmek istiyor. Henüz Dominik’te bulunan ve geri dönmeyen Mert Öcal ne karar verecek izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Kaynak: Aktüelbilgiler.com