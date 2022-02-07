Survivor oyuncusu Derya Büyükuncu hem yalancı hem utanmaz

Başkan Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili insanlık dışı paylaşımda bulunan eski yüzücü Derya Büyükuncu, daha önce de sahtekarlık ve dolandırıcılık haberleriyle gündeme gelmişti.

Başkan Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından insanlık dışı paylaşımda bulunan eski yüzücü Derya Büyükuncu'ya büyük tepki var. Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Büyükuncu'nun Yüzme Federasyonu'ndan çıkarılması için çalışma başlatıldığını açıkladı. Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın da "Halkı nefrete sürükleme amacı taşıyan paylaşımları ne spor ahlakına, ne insanlığa yakışmamaktadır" dedi.

120 bin dolar almış

Öte yandan Büyükuncu'nun yıllar önce de skandallarla gündeme geldiği ortaya çıktı. 2011 yılında CNN Türk canlı yayınında, para alamadığı için Yüzme Federasyonu'nu suçlaması üzerine dönemin Federasyon Başkanı Ahmet Bozdoğan, Büyükuncu'nun toplam 120 bin 700 dolar para aldığını ortaya çıkarmıştı. Büyükuncu canlı yayında bakanlıktan aldığı desteği söylemekten kaçınmıştı. Programı sunan Cüneyt Özdemir, Bozdoğan'ın, "Bana 'hiç para vermediler' diyor. Yalan söylüyor. 113 bin 200 dolar biz ödedik. 7 bin 500 dolar da sponsor bulduk. Toplam 120 bin 700 dolarlık kaynak aktardık" sözlerini aktarınca Büyükuncu canlı yayında rezil olmuştu.

Yarışmayı da dolandırdı

Büyükuncu, 2014 'te 'Survivor' sahtekarlığıyla da hatırlanıyor. Büyük ödül olan 500 bin liranın yarısını işitme engelli çocuklara bağışlayacağını açıklamış ancak kazanınca kayıplara karışmıştı.

'Hasta ruhların iyileşmesi imkansız'

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlığına yönelik hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın ve Saygıdeğer Hanımefendi'nin sağlıklarına dönük çirkin yaklaşımlarda bulunanlar insanlıktan nasibini almamıştır, bunların şifa bulması da imkansızdır" dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir. Nice zorluğu, kumpası ve tuzağı Allah'ın yardımı, milletimizin duası ve desteği ile aşan Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve muhterem hanımefendi, bu imtihanı da milletimizin duası, tedavi, Allah'ın yardımı ve şifa ihsanıyla geçecektir" dedi.

Büyükuncu'nun hayatı hep tartışmalı olaylarla dolu

Büyükuncu, geçmiş yıllarda da sürekli tartışmalı olaylarla gündeme glemiş ve klüplerden ihraç edilmişti.