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Yerel Sürüye saldıran kurtlar, çok büyük zarar verdi!
Yerel

Sürüye saldıran kurtlar, çok büyük zarar verdi!

Yeniakit Publisher
2023-12-18 16:24:00 -
Sürüye saldıran kurtlar, çok büyük zarar verdi!

Sivas'ın Kangal ilçesinde kurtların saldırısı sonucu 37 koyun telef oldu, 23 koyun yaralandı, 18 koyun ise kayboldu.

Sivas'ın Kangal ilçesinde kurtların saldırısı sonucu 37 koyun telef oldu, 23 koyun yaralandı, 18 koyun ise kayboldu.

Abdullah Kılıç, Şekerpınar köyü Halburçayır mevkisinde sürüsünü otlattığı sırada kurtlar saldırdı.

Saldırıda sürüdeki koyunlardan 37'si telef oldu, 23'ü yaralandı, araziye kaçan 18'i kayboldu.

Kılıç, kaybolan koyunlarını bulmak için arazide arama çalışması başlattı.

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