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Yerel Sürülerin yaylalara zorlu göç yolculuğu başladı
Yerel

Sürülerin yaylalara zorlu göç yolculuğu başladı

Yeniakit Publisher
2023-05-23 09:11:00 - 2023-05-23 09:12:33
Sürülerin yaylalara zorlu göç yolculuğu başladı

Doğu Karadeniz Bölgesinde havaların ısınmaya başladığı bu günlerde yaylalara göç yavaş yavaş başladı.

Doğu Karadeniz Bölgesinde havaların ısınmaya başladığı bu günlerde yaylalara göç yavaş yavaş başladı. Özellikle küçükbaş hayvan ticaretiyle uğraşanlar bu günlerde sürüleriyle yaylaların yolunu tutarken, bu maceralı yolculuk günlerce sürüyor.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinden çok sayıda çoban köpeği eşliğinde bin 200 kadar küçükbaş hayvanla zorlu yollardan geçerek Gümüşhane'nin Yağmurdere Yaylasına gitmeye çalışan Ömürhan Akgün, yaklaşık 1 asırdır dede mesleğini sürdürdüğünü belirtti.
Genelde Mayıs ayında yaylaya çıktıklarını belirten Akgün, 4-5 gündür yolda olduklarını kaydederek “Akçaabat'tan, Gümüşhane'nin Yağmurdere'de Yaylasına gidiyoruz. Yağmurdere'de yaklaşık 4-5 ay kalacağız. Yaylalara genelde bu zamanlar yani Mayıs ayında çıkıyoruz. Bu meslek bize çok eski kuşaktan kalma yani dedemin dedelerinden kalma diyebiliriz. Dört beş gündür yoldayız. Yaklaşık 1 haftada yaylamıza ulaşacağız. Yollarda belirli yerlerimiz var oralarda mola veriyoruz. Sürüde yaklaşık bin 100 bin 200 civarında koyun, kuzu, keçimiz var” dedi.

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