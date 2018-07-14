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Sürüden ayrılan ineği arıyordu, birden karşısına çıktı...

Erzincan'da havan otlatan 9 yaşındaki çocuk, sürüden ayrılan ineği ararken karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:13
Sürüden ayrılan ineği arıyordu, birden karşısına çıktı...

Erzincan'da ayının saldırısına uğrayan çocuk, yaralandı.

Babası Binali Atalay ile Çayırlı ilçesi Canakfıncık mevkisinde büyükbaş hayvanları otlatmaya giden 9 yaşındaki Cafer Atalay, bir ineğin sürüden ayrıldığını fark etti.

Yaylada kaybolan ineği aramaya başlayan Cafer Atalay, karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı.

Atalay, bir süre boğuştuğu ayıdan kurtularak kaçmayı başardı.

Baba Binali Atalay, çığlık sesleri üzerine yanına koştuğu oğlunun yaralandığını görünce 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Yaralı çocuk, Çayırlı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

O ANLARI ANLATTI

Cafer Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babası ile hayvanları otlatmak için araziye çıktığını belirterek, "Kaybolan bir hayvanı ararken çalıların arasından aniden bir ayı çıktı. Bir müddet boğuştuk. Beni bırakması için ona vurdum. Boğuşma esnasında elimden ve ayağımdan beni ısırdı. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama kendimi bir anda ondan kurtararak kaçmaya başladım. Daha sonra bağırarak çevreden yardım istedim." ifadesini kullandı.

 

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:13
  1. Erzincan
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