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Yerel Sürücüsünün öldüğü, 20 turistin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Yerel

Sürücüsünün öldüğü, 20 turistin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-07-03 12:20:00 - 2024-07-03 12:22:34

Antalya'da meydana gelen, sürücüsünün hayatını kaybettiği, 20 turistin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsünün beton direğe çarpması sonucu meydana gelen ve araç sürücüsünün ölümü, 16'sı Rus, 4'ü Belarus uyruklu 20 turistin yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ait güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde midibüsün direğe çarpma anı yer aldı.

Manavgat ilçesinde gece 04.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında Alanya'da bulunan otellerden aldığı Rus ve Belarus uyruklu turistleri Antalya Havalimanı'na götürmek üzere yola çıkan Şavki Çoban idaresindeki 07 AAZ 365 plakalı tur midibüsü, köprülü kavşağı girişinde kaza yaptı. Bariyer ve beton direğe çarpan araç yan yola savrulurken, kazada midibüs sürücüsü hayatını kaybetti, 16'sı Rus, 4'ü Belaruslu turist yaralandı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kazaya ait güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde midibüsün bariyer ve beton duvara çarparak şiddetli bir şekilde savrulması yer aldı.

 

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