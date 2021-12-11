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Medya Sürücülük dersi veren isim bakın hangi soruda elendi
Medya

Sürücülük dersi veren isim bakın hangi soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmaya katılan sürücülük dersi veren Canan Ayaz, trafik işaretiyle ilgili bir soruda elendi. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 10:57:00 - 2021-12-11 11:16:23

Sürücülük dersi veren isim trafik sorusunda elendi

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması dün akşam yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı yarışmaya katılan Canan Ayaz'ın elendiği soru herkesi şaşkına çevirdi.

Trafik sorusunda elendi

Yarışmaya katılan Canan Ayaz, sosyal medyada hemcinslerine özel trafik eğitimi verdiğini ve trafik kurallarıyla ilgili ders verdiğini dile getirdi. Sorulara doğru cevaplar veren yarışmacı, trafikle ilgili soru karşısında zorlandı. "Çevresi kırmızı şeritle kaplı, içi boş beyaz bir ters üçgen" şeklindeki trafik işaretinin anlamı ne?" sorusuna "Dur" yanıtını veren yarışmacı, doğru cevabın "Yol ver" olduğunu görünce ne yapacağını bilemedi.

"Sanırım caps oldunuz Canan Hanım"

Trafik dersi veren yarışmacının yanlış cevap verdiğini gören Kenan İmirzalıoğlu ise "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım" dedi. Yarışmacı ise "Ama bu soruda olmazdı" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

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