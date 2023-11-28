Sürücülerin kış lastiğine bakışı belli oldu

Türkiye’nin otomobil dikeyinde ilk online pazar yeri olan arabam.com’un kış lastiği kullanımı nezdinde gerçekleştirdiği araştırması, katılımcıların yarısının kış lastiği kullanırken diğer yarısının kullanmayacağını ortaya koydu. Kış lastiğini tercih etmeyenlerin büyük çoğunluğu, bulunduğu ildeki kış şartlarının sert geçmemesini sebep gösterirken, lastik fiyatlarının pahalılığı nedeniyle kış lastiği tercih etmeyenlerin oranı ise %20’nin üzerinde seyrediyor.

Yol riskleri artıyor

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yoldaki araçlar için riskler de artıyor. Kar ve don, lastiklerin performansını etkiliyor. Lastikler yolu tam kavrayamadığında kazalar meydana geliyor. Bu kazaları engelleyebilmek için kış lastiği kullanmak hayati önem taşıyor. Ticari araçlarda her yıl 1 Aralık - 1 Nisan arasında uygulanan kış lastiği zorunluluğu hava şartları nedeniyle bu yıl için İstanbul’da 25 Kasım’a çekildi.

Kış lastiği kullanacakların oranı yüzde 41

“Bu yıl kış lastiği kullanacak mısınız?” sorusuna katılımcıların %41’i “Evet”, %40’ı “Hayır”, %19’u ise “Belki/Emin değilim” yanıtını verdi. “Kış lastiği kullanmayı tercih etmeme sebebiniz ne olur?” sorusuna; “Bulunduğum şehirde kış sert geçmiyor” diyenlerin oranı %30, “Pahalı olduğu için kullanmıyorum” diyenlerin oranı %28, “Dört mevsim lastik kullanıyorum” diyenlerin oranı %27 ve “Kar yağdığında otomobil kullanmıyorum” diyenlerin oranı %16 oldu. Pahalı bulduğu için kış lastiği kullanmayanların oranı dikkat çekiyor.

4 mevsim lastiği tercih eden çoğunlukta

Ankette yer alan “Kış lastiklerinizi nerede saklıyorsunuz?” sorusuna kış lastiği kullananların %62’si “Garajda/Depoda saklıyorum” dedi. %28’i “Lastik saklama hizmeti alıyorum” yanıtını verirken katılımcıların %10’u ise bu soruyu “İkinci el olarak satıp her yıl yeniliyorum” diye yanıtladı.