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Gündem Sürücülerin gözü aydın! Trafikte telefon tutucu çilesi ve haksız cezalar resmen tarih oldu!
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Sürücülerin gözü aydın! Trafikte telefon tutucu çilesi ve haksız cezalar resmen tarih oldu!

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Sürücülerin gözü aydın! Trafikte telefon tutucu çilesi ve haksız cezalar resmen tarih oldu!

Milyonlarca araç sahibinin aylardır büyük bir merak ve endişeyle beklediği Trafik Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan yeni düzenlemeler nihayet tamamlandı.

Özellikle son dönemde direksiyon başındaki vatandaşların en büyük kabusu haline gelen, ön cama monte edilen telefon tutucuları ile araç içi ekran ve hoparlör tertibatlarına ceza yazılıp yazılmayacağı tartışmaları, devletin attığı bu kararlı adımlarla tamamen son buldu.

Yeni yönetmelikle birlikte, navigasyon ve acil arama amacıyla sürücülerin en çok ihtiyaç duyduğu ön cam telefon tutucularının kullanımı resmen serbest bırakıldı.

 

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Yorumlar

Ahmet

Bu haber gerçekten güzel bir gelişme. Devlet, halkın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, navigasyon ve acil durumlar için telefon tutucuların kullanımını serbest bırakmıştır. Bu karar, vatandaşların hem rahatlamasını sağlayacak hem de trafik güvenliğine katkı sağlayacaktır. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'dan, bu gibi pratik ve ihtiyaç odaklı politikaları ile milletimizi her zaman yanımızda tutan devletimizden!
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