Sürücüleri sevindiren emsal karar! Bu cezalara dikkat

İzmir'de fahri müfettiş tarafından otomobil sürücüsüne yazılan ceza ile ilgili mahkeme tarafından alınan karar emsal teşkil edecek cinsten…

İzmir’de, otomobil sürücüsü T.D.´ye fahri müfettiş tarafından yazılan ceza, ‘delil fotoğrafı’ olmadığı gerekçesiyle yapılan itiraz üzerine Sulh Ceza Hâkimliği’nce iptal edildi.

T.D.´nin avukatı Alperen Cihan Çetinkaya, "Devletin denetim mekanizmasını çalıştırabilmek için delil sunmak gerekli. Bu kapsamda eğer delil sunulmazsa fahri müfettişlerin de kim olduğu bilinmediğinden hangi amaçla kesildiği ve gerçekten bu suçu işleyip işlemediğinin belirlenmesi mümkün değil" dedi.

İzmir’de işletmeci T.D., emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kendisine kesilen cezayı tebligat yoluyla öğrendi. Avukatı Alperen Cihan Çetinkaya’ya başvuran T.D., konuyu yargıya taşıdı. Sulh Ceza Hâkimliği’ne yapılan başvuruda, tebligatın ekinde ‘delil’ niteliğinde fotoğraf bulunmadığı’ gerekçesiyle cezanın iptali istendi. İtirazı yerinde gören Sulh Ceza Hâkimliği, cezayı iptal ederek, ödenen paranın T.D’ye geri verilmesini kararlaştırdı.

Karardan memnuniyetini dile getiren T.D., “Zaten günlük hayatımda emniyet kemerini takarak araç kullanıyorum. Buna özen gösteriyorum. Cezayı öğrenince avukatımla itirazda bulunduk ve kazandık. Mutluyum” şeklinde konuştu.

"Karar emsal teşkil edecek"

Herhangi bir delil olmadan gönderilen cezaların iptal ettirilebileceğini belirten Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, “Müvekkilimiz trafikte giderken kemer takmadığı gerekçesiyle kendisine ceza yazılmış. Bu ceza plakaya kesildiğinden daha sonra kendisine tebliğ ediliyor. Tebliği aldıktan sonra 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurduk. Böyle bir suç işlemediğimizi belirttik. Fahri müfettiş herhangi bir delil, video kaydı sunmamış.

Bunun fahri müfettişler kanunundan kaynaklı olduğu, herhangi bir delil sunma zorunluluklarının olmadığı belirtildi. Biz de buna karşılık şunu söyledik; ‘Devletin herhangi bir şekilde denetim mekanizmasını sağlayabilmesi için fahri müfettişlerin mutlaka delil veya video kaydıyla bu cezaları kesmesi gerektiğini’ ifade ettik. Sulh Ceza Hâkimliği’nde emsal olduğunu düşündüğümüz bu kararı verdi.”dedi.