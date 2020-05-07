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Aktüel

Sürücülere kurallara uyulması ikazı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ilçe trafik denetleme ve tescil büro amirliği ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde, Trafik Haftası kapsamında sürücülere bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 15:43:46 -
Sürücülere kurallara uyulması ikazı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ilçe trafik denetleme ve tescil büro amirliği ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde, Trafik Haftası kapsamında sürücülere bilgilendirme broşürü dağıtıldı.


Sürücülere aşırı hız yapmamaları, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları, emniyet kemerlerini takmaları hususlarında uyarıda bulunan ekipler, trafik kurallarına uyan sürücülere de teşekkür etti.


Trafik kurallarına uymanın bir yaşam biçimi haline getirilmesi gerektiğini belirten polisler, "Kurallara uymakla sadece kendimizi korumuş olmuyoruz, aynı zamanda karşımızdaki insanların da yaşam hakkını koruyoruz. Konulan kurallara uyarak bunu bir yaşam biçimi haline getirip içimizdeki trafik canavarını etkisiz hale getirmeliyiz" diye konuştu.

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