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Ekonomi

Sürücülere kötü haber! Çifte zam geliyor

Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 25 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 5 kuruş zam bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 17:39:00 - 2020-05-01 17:40:25
Sürücülere kötü haber! Çifte zam geliyor

2 Mayıs Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda beklenen 6 kuruşluk fiyat artışı, 1 Mayıs tarihinin resmi tatil olması nedeniyle gerçekleşmeyecek.

Fiyatlarda sert bir düşüş olmazsa...

İnternethaber'in sektör temsilcilerinden aldığı bilgiye göre fiyatlarda sert bir düşüş olmadığı takdirde, salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 25 kuruş civarı, benzin grubunda ise 5 kuruş civarı bir fiyat artışı bekleniyor.

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Yorumlar

Sakaryali

Benzin pahali altin firlamis dolar ucuyor euro yakiyor her sey şahane corona isciye emekciye bulasmiyor daha ne olsun.
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