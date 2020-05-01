Sürücülere kötü haber! Çifte zam geliyor

2 Mayıs Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda beklenen 6 kuruşluk fiyat artışı, 1 Mayıs tarihinin resmi tatil olması nedeniyle gerçekleşmeyecek.

Fiyatlarda sert bir düşüş olmazsa...

İnternethaber'in sektör temsilcilerinden aldığı bilgiye göre fiyatlarda sert bir düşüş olmadığı takdirde, salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 25 kuruş civarı, benzin grubunda ise 5 kuruş civarı bir fiyat artışı bekleniyor.