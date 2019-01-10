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Sürücülere kötü haber! Benzin ve motorine yeniden zam geliyor

Dünya genelinde yükselen brent petrol fiyatı ve dolar kuru nedeniyle, Türkiye'de motorine 20 kuruş, benzine de 14-15 kuruş zam geleceği öğrenildi.

10 Ocak 2019 Perşembe 18:03
Sürücülere kötü haber! Benzin ve motorine yeniden zam geliyor

Akaryakıtta zam baskısı bitmiyor. Motorin fiyatında 20 kuruş, benzin fiyatında da 14-15 kuruş zam hesaplanıyor. En son salı günü benzinin litre fiyatı 17, motorininin ise 18 kuruş zamlanmıştı. Artışın nedeni ise yükselen brent petrol fiyatı ve dolar kuru...

İndirim dönemi kapandı

Benzin ve motorin fiyatlarında rüzgar tersine döndü. 2018 yılının son aylarını kapsayan indirim dönemi kapandı. Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatları artıyor. yurt içinde dolar kurunun da yükselmesi, pompa fiyatlarında zammı tetikliyor.

Uluslararası piyasalarda metrik ton benzinin fiyatı 20 dolar, motorinin 15 dolar arttı. Aralık ayında 50 dolar düzeyinde olan brent petrol 60 doları aştı. Dolar kuru 5 lira 50 kuruş düzeylerinde işlem görüyor.

Salı günü artmıştı

Bu gelişmeler pompa fiyatlarında bir kez daha zammı gündeme getirdi. Motorinde 20 kuruş, benzinde 14-15 kuruş zam hesaplanıyor. En son geçen salı günü benzinin litre fiyatı 17, motorinin 18 kuruş artmıştı.

(Habertürk)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 18:03
  1. Akaryakıt zamları
  2. Sürücülere kötü haber
  3. Benzin ve motorine zam
  4. akaryakıt fiyatları
  5. yeni zamlar

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