  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sürücülere güzel haber! İndirim geliyor
Ekonomi

Sürücülere güzel haber! İndirim geliyor

Edinilen bilgiye göre, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 10:04:00 -
Sürücülere güzel haber! İndirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Benzinin litre fiyatına bu gece yarısı itibarıyla geçerli olmak indirim geliyor. Buna göre benzin fiyatı 12 kuruş gerilemiş olacak. İstanbul'da 6.82 liradan satılan benzinin litresi 12 kuruş indirimle 6.70 liraya gerileyecek.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan spiker tutuştu: Türkiye ve Azerbaycan birleşecek
Gündem

Yunan spiker tutuştu: Türkiye ve Azerbaycan birleşecek

Azerbaycan-Ermenistan hattında yaşanan çatışmalar hakkında konuşan Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türkiye ve Azerbaycan, Ermenistan'ın g..
İP'li Lütfü Türkkan'dan bomba iddia!
Siyaset

İP'li Lütfü Türkkan'dan bomba iddia!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili FETÖ'cü sözleri..
Anastasiadis'ten Ersin Tatar'a skandal 'tebrik' mesajı!
Dünya

Anastasiadis'ten Ersin Tatar'a skandal 'tebrik' mesajı!

Kıbrıs İlim Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Ata Atun, Ersin Tatar'ın KKTC Cumhurbaşkanlığına seçilmesinden sonra Rum lider Nikos Anastasiadis'..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay